Työnantajat: Ylityökiellosta aiheutuu vakavaa haittaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teknologiateollisuuden mielestä on valitettavaa, että työtaistelutoimilla syödään pohjaa hyvään vauhtiin päässeeltä talouskasvulta.

SAK:lainen Teollisuusliitto ja STTK:lainen Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet laajoista poliittisista työtaistelutoimista, joilla ne painostavat Juha Sipilän (kesk.) hallitusta perumaan esityksen irtisanomissuojan keventämisestä pienissä yrityksissä.

Liitot aloittavat vientiteollisuudessa 17. syyskuuta ylityökiellon, joka kohdistuu kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä puusepänteollisuuden yrityksiin.

– Ylityökielto aiheuttaa vakavaa haittaa etenkin tuotannossa. On valitettavaa, että työtaistelutoimilla syödään pohjaa hyvään vauhtiin päässeeltä talouskasvulta. Yritysten tilauskirjat ovat täynnä ja lukuisilla yrityksillä on työvoimapula, joten ylityökielto vaikuttaa tavallistakin enemmän yritystoimintaan ja tilausten toimitusvarmuuteen, toteavat Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry.

Järjestöt toivovat, että kaikki painostustoimia valmistelevat ammattiliitot peruvat suunnitelmansa, jotta rakentavalle keskustelulle syntyy tilaa. Lakiesitys on vielä valmistelussa, eikä sen sisällöstä ole lopullisesti päätetty.

– Maan hallituksella on nyt käytössään hankkeesta annetut lausunnot ja asiantuntija-arviot, joten sillä on hyvät edellytykset arvioida kokonaisuutta normaalin lainsäädäntöprosessin mukaisesti. Myös lainsäädännön arviointineuvosto on antamassa lakiesityksestä myöhemmin lausuntonsa, työnantajaliitot huomauttavat.

– Ratkaisut erimielisyyksiin tulee hakea vuoropuhelun kautta. Työtaistelutoimien käyttäminen ei ole kenenkään etu. Toimet kohdistuvat yrityksiin ja niiden asiakkaisiin. Viime kädessä ne heikentävät yritysten työllistämismahdollisuuksia ja osuvat siten työntekijöihin itseensä, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry toteavat.