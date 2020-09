”Työnantajapuoli ajaa tes-järjestelmää alas”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palkansaajajärjestöt vaativat ammattiliittoon kuuluville oikeutta valita luottamusmies kaikilla työpaikoilla.

SAK, Akava ja STTK eivät hyväksy työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän ohittamista lakiteitse.

Sen sijaan järjestöt suhtautuvat myönteisesti paikallisen sopimisen edistämiseen hallitusohjelman mukaisesti, eli työ- ja virkaehtosopimusten kautta.

– Näin turvataan työntekijöiden vähimmäissuojelun periaate, Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukainen järjestäytymisvapaus, sopimusautonomia ja luottamusmiesjärjestelmä, SAK:n johtaja Heli Puura, Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko ja STTK:n johtaja Katarina Murto sanovat yhteisessä tiedotteessaan.

Paikallisen sopimisen edistämisen suuntaviivoja on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä budjettiriihtä varten. Työryhmä on jäänyt erimieliseksi, sillä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Suomen Yrittäjien tavoitteena on edistää paikallista sopimista lakiteitse.

Palkansaajajärjestöt katsovat, että jos työehtosopimukset ja luottamusmiesjärjestelmä ohitetaan, vaarana on työntekijän aseman merkittävä heikentyminen.

”EK saattaa kyseenalaiseksi koko sopimusjärjestelmän”

SAK:n, Akavan ja STTK:n mielestä työnantajapuolen toiminta ja täydellinen kompromissihaluttomuus paikallisen sopimisen työryhmässä on tarkoitushakuista.

– Työnantajaliitot, ammattiliitot ja neuvottelujärjestöt ovat työehtosopimuksissa yhdessä sopineet paikallista sopimista koskevista asioista, menettelyistä ja osapuolista. Nyt EK saattaa kyseenalaiseksi koko sopimusjärjestelmän, luottamuksen ja työnantajaliittojen sitoutumisen itse sopimiinsa työehtosopimuksiin, palkansaajajärjestöt katsovat.

SAK, Akava ja STTK kertovat olevansa valmiita paikallisen sopimisen jatkovalmisteluun kiky-mallin pohjalta. Se tarkoittaisi sitä, että myös järjestäytymättömät eli liittoihin kuulumattomat yritykset voisivat hyödyntää työehtosopimusten joustoja paikallisesti. Lähtökohtaisesti paikallisen sopimuksen voisi tehdä vain, jos liittoon kuulumattomassa yrityksessä on luottamusmies.

– Tämä olisi merkittävä muutos nykytilaan nähden, palkansaajajärjestöt näkevät.

Työmarkkinat uhkaavat kriisiytyä

Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat, että työsopimuslain täsmennyksellä turvataan järjestäytyneiden työntekijöiden oikeus valita työehtosopimuksen tarkoittama luottamusmies kaikilla työpaikoilla.

– Työnantajapuoli ajaa pala palalta koko sopimusjärjestelmää alas, mikä uhkaa kriisiyttää työmarkkinat ja sopimustoiminnan. Jos paikallista sopimista ajetaan väkisin lakiteitse ohi työehtosopimusten, se vähentää halua tehdä paikallisia sopimuksia käytännössä. Silloin tavoiteltu suunta ei toteudu, SAK. STTK ja Akava varoittavat.