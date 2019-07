Ministerin linjaus hämmästyttää – ”Hallitus ei ehdi tutkimustuloksia odotella?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ekonomistin mukaan ennakkoarvio aktiivimallin vaikutuksista työllisyyteen on voimassa, jos tutkimustuloksia ei ehditä odottaa.

Työministeri Timo Harakan (sd.) linjaus työttömyysturvan aktiivimallin työllisyysvaikutuksista on herättänyt hämmästystä sosiaalisessa mediassa.

– Tietoon perustuvaa päätöksentekoa painottava hallitus ei ehdi tutkimustuloksia odotella, kysyy ekonomisti Olli Kärkkäinen Twitterissä.

Timo Harakka sanoi eilen aktiivimallin työllisyysvaikutuksista, että ”emme jää niitä lukuja odottelemaan, jos sellaisia koskaan saadaankaan”. Harakka kertoi, että aktiivimallin purkaminen tapahtuu lähitulevaisuudessa ja purkutöitä tehdään yhdessä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) kanssa.

Myös muut keskustelijat ovat ihmetelleet työministerin linjausta Twitterissä. Ekonomisti Olli Kärkkäinen myöntää, että on hyvin mahdollista, ettei tarkkaa arvioita aktiivimallin työllisyysvaikutuksista saada syksylläkään. Tutkimusta aktiivimallin vaikutuksista tekevät tutkimusprofessori Tomi Kyyrä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta. Tutkimus on valmistumassa lokakuussa.

– Silloin paras saatavilla oleva arvio on edelleen VM:n ennen aktiivimallin käyttöönottoa tekemä 5 000-12 000 hlö:n työllisyysarvio, Kärkkäinen kirjoittaa.

Harakka: Väärinkäsitys

Kärkkäinen toteaa, että haastetta aktiivimallin purkamiselle tuo hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan aktiivimallin purkaminen luvataan korvata vastaavat työllisyysvaikutukset tuottavalla reformilla.

– Jos hallitus ei ehdi odottaa ex post -arvioita, on ex ante -arvio aktiivimallin työllisyysvaikutuksista edelleen paras arvio, Kärkkäinen sanoo.

Harakka itse osallistui keskusteluun toteamalla, että kyseessä on väärinkäsitys.

– Toki tehdään korvaavia toimenpiteitä, jos uskottavia vaikutuksia osoitetaan. Sanoin vain, että niitä ei jäädä odottamaan. Aktiivimalli puretaan kaikissa tapauksissa, Harakka kirjoittaa.

Kärkkäinen vastaa, että aktiivimallin purkaminen on selvää kaikille, mutta hallitusohjelman kirjaus korvaavista työllisyystoimista herättää hämmennystä.

Kärkkäisen mielestä olisi hyvä odottaa VATT:n vaikutusarvion valmistumista, kun hallituksen esityksessä, jolla aktiivimalli purettaisiin, pitää kuitenkin olla jokin arvio työllisyysvaikutuksista.

Tutkijat odottavat rekisteritietoa

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen toivoo, että joku selittäisi Harakalle, mikä ero on evidence of absencen (todiste puuttumisesta) ja absence of evidencen (todisteiden puuttuminen) välillä.

Eräs keskustelija väittää, että aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei ole VATT:n tutkimuksen mukaan pystytty osoittamaan.

Tähän valtiovarainministeriön rakenneyksikössä aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ennakolta arvioinut Tuulia Hakola-Uusitalo vastaa, että tutkijat odottavat työllisyyteen liittyvää aineistoa, jotta he voivat arvioida kunnolla aktiivimallin vaikutuksia.

– Aineisto tarkoittaa siis rekisteritietoa siitä, mikä on aktiivimallin kohteena olleiden työllisyys ennen ja jälkeen. Valitettavasti tällainen rekisteritieto valmistuu vähän viiveellä, Hakola kertoo.

