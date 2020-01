Työministeri: Työperäisen maahanmuuton harkintaa ei poisteta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuula Haataisen mukaan työllisyystoimien osalta on tarkoitus kääriä nyt hihat.

Työministeri Tuula Haataisen mukaan (sd.) hallitus ei aio poistaa työperäisen maahanmuuton osalta saatavuusharkintaa. Ministeriltä kysyttiin asiaa tiedotustilaisuudessa.

– Työperäisen maahanmuuton osalta tärkeintä on se, että me pystymme lupaprosessia sujuvoittamaan ja siihen on tarkoitus käydä käsiksi, että rekrytointiprosessi olisi sujuva. Harkintaa ei ole tarkoitus lähteä poistamaan, vaan tämä olemassa oleva käytäntö säilyy, mutta sen puitteissa, Tuula Haatainen sanoi tänään perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Työperäisen maahanmuuton yksikkö on siirretty vuoden alussa sisäministeriöstä työministeriöön.

