Työministeri tunnusti: Nuorena olisin haukkunut lakiesitykseni pystyyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eikö ole parempi että saa töitä kuin että ei saa töitä, Jari Lindström kysyy.

Perussuomalaisten Juho Eerola kysyi eduskunnan kyselytunnilla työministeri Jari Lindströmiltä (sin.) hallituksen esityksestä, joka antaa mahdollisuuden palkata yli kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan pätkätyösopimuksella.

Juho Eerola muistutti entisen ryhmätoverinsa olleen itse aikanaan alle 30-vuotiaana Voikkaan tehtaalla töissä. Eerola kysyi, miltä Lindströmistä tällainen lainsäädäntö olisi silloin tuntunut.

– Miltä olisi tuntunut? Todennäköisesti olisin haukkunut kaikki nämä esitykset pystyyn. Jos te rehellisen vastauksen haluatte, Jari Lindström vastasi.

– Mutta nyt olenkin 53-vuotias ja viisaampi kuin silloin alle 30-vuotiaana!, Lindström nauratti eduskuntaa.

– Ja olisin varmaankin silloin toivonut, että jos olisin silloin työttömäksi joutunut, että olisi eteeni tehty asioita. Itse olen aina ollut aktiivinen ja kouluttautunut uuteen ammattiin, enkä ole tarvinnut siihen niin sanotusti potkimista, kun huomasin että vanhalle ammatille ei ole enää kysyntää.

Sdp:n kansanedustajat hiillostivat Lindströmiä kysymällä, miksi juuri nuorten pitää tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla.

Ministeri vastasi työllisyyden kasvavan jokaisessa ryhmässä – paitsi 25-34-vuotiaissa.

– Tähän ryhmään on haluttu kohdentaa tällaisia toimenpiteitä, jotta työllistämiskynnys laskisi. Jotta nämä ihmiset pääsisivät sinne työelämään kiinni. Se tässä on takana. Ei mikään kyykyttäminen, vaan se, että ihminen saa töitä. Se on paljon parempaa kuin se että hän ei saa töitä, eikö niin?

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki istuu kyselytunnilla aivan ministerin vieressä. Arhinmäki sanoikin nähneensä selvästi, että Jari Lindströmin korvat heiluivat hänen sanoessaan, että hallitus puolustaa työntekijöiden asemaa.

– Teippaan korvat välittömästi kiinni, etteivät ne heilu, kun vastaan kysymykseenne reiluista työehdoista, työministeri Lindström vastasi.

– Mikähän oli se hallitus joka toimi nollatuntisopimuksissa, lupasi pelisäännöt ja teki ne? Hetkinen – se oli tämä hallitus. Kuten luvattiin. Jos te puhutte, että me emme kunnioita työehtoja, niin minäpä pikkuisen mietin että mikähän hallitus se mahtoi olla joka ei tuonut niitä nollatuntisopimuksia eduskuntaan, hän jatkoi Arhinmäelle.