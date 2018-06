Työministeri oikoo puheita ”aktiivimalli kakkosesta”: Moni asia lievenee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jari Lindströmin mukaan sanktiojärjestelmää olisi muutoinkin uudistettava.

Työministeri Jari Lindström (sin.) toteaa twitterissä omatoimisen työnhaun mallin olevan osa maakunta- ja alueuudistusta. Hän huomauttaa, että muun muassa sanktiojärjestelmää olisi sen vuoksi muutoinkin uudistettava.

– Nyt sitä olemassa olevaa uudistetaan ja monia asioita lievennetään nykyisestä, ministeri sanoo.

– Sekä otetaan luottamusloikka. Toki velvoittavuutta tulee omasta työnhaustaan, hän jatkaa.

Lindström kiittelee tästä löytyvää Helsingin Sanomien juttua selventäväksi. Artikkelissa kerrotaan suomalaisten enemmistön vastustavan uudistusta, mutta oiotaan myös siitä leviäviä vääriä käsityksiä.

Jutussa muistutetaan esimerkiksi siitä, että ”työnhakupakko” on jo olemassa. Te-toimistot lähettävät jo nykyisinkin velvoittavia työtarjouksia, joita työttömän on haettava karenssin uhalla. Työttömyysturvalaissa todetaan nykyisinkin, että tuensaajan velvollisuutena on ”hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta”. Uudistuksessa vain tarkennetaan velvoitteen seurantaa.

Jutussa oikaistaan myös SAK:n luomaa kuvaa siitä, että aktiivimallilla ja liiton ”aktiimalli kakkoseksi” kutsumalla työnhakupakolla olisi jotain tekemistä toistensa kanssa. Kyse ei myöskään ole SAK:n väittämästä ”kaksoisgiljotiinista”, koska aktiivimallin leikkaus ja karenssi eivät voi osua työttömään samanaikaisesti.

