Työministeri MTV:lle: Työllisyystavoite voidaan yhä saavuttaa

Tuula Haatainen uskoo, että uusi teknologia luo tulevaisuudessa uusia työpaikkoja.

Koronavirus on lykännyt hallituksen alkuperäistä tavoitetta 75 prosentin työllisyysasteesta. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoo MTV:lle, että tavoite ei toteudu alkuperäisellä aikataululla, mutta se on kuitenkin yhä saavutettavissa.

Ministeri uskoo, että uusi teknologia luo tulevaisuudessa uusia työpaikkoja.

– Se on vihreää siirtymää uuteen teknologiaan ja digitalisaation tukemista. Ne ovat työpaikkoja, jotka ovat syntymässä sen kautta, että meillä on paljon osaamista. Kaikki se kyky ja potentiaali, jota meillä on, on saatava käyttöön. Saamme EU:lta siihen rahoitustukea ja sitten satsaamme itse, Haatainen sanoo.

Tilastokeskus julkaisi tänään uudet työttömyysluvut. Työttömyys on kasvanut vuoden takaisesta noin 47 000:lla. Finnair julkisti niin ikään tiistaina tiedon, että se aikoo vähentää Suomessa noin 600 työntekijää ja ulkomailla 100 työntekijää.

Haatainen haluaa valaa kansalaisiin optimismia vaikealla hetkellä.

– Tämä ei ikuisesti kestä. Kyllä tästä selvitään.

Hallituksen toimia työllisyyden lisäämiseksi on arvosteltu esimerkiksi tehottomuudesta.

Haataisen mukaan hallituksen lupaus 30000 uuden työpaikan löytymisestä budjettiriiheen mennessä on pidetty.

– Se on tehty. Siellä on yksi osio, joka on vielä työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavana eli ikääntyneiden, siis yli 55-vuotiaiden työllisyyden vahvistaminen. Ne toimet, joita nyt on tehty ihan aidosti valtiovarainministeriön laskelmien mukaan, tuottavat työllisiä.

Haataisen mukaan hallitus aikoo panostaa muun muassa osatyökykyisten työllistämiseen. Hän lupaa myös, että oppivelvollisuusiän nostaminen lisää työpaikkojen määrää joidenkin vuosien päästä.