Työministeri KL:lle: Työttömyysprosentti on aika hyvä

Timo Harakka olettaa työllisyyskehityksen jatkuvan hyvänä.

Työministeri Timo Harakka (sd.) toteaa Kauppalehden haastattelussa työllisyystilanteen näyttävän ihan kohtalaiselta. Ministerin mukaan näkyvissä on jo ”ensi merkkejä siitä, että talouskasvu ei enää automaattisesti auta työllisyyttä”.

– Työttömyysprosentti on kuuden prosentin luokkaa, se on historiallisesti aika hyvä. Oletus on se, että työllisyyskehitys jatkuu ensi vuonna ihan hyvänä, Harakka kuitenkin toteaa.

Timo Harakan mukaan tällä viikolla alkavassa budjettiriihessä pannaan toimeen pääosin hallitusohjelmassa sovittuja asioita.

– Olen jo viestittänyt, mitkä ne kaikkein nopeimmat eli jo ensi vuoden budjettiin vaikuttavat toimet ovat. Ne liittyvät työllistämispalveluiden kehittämiseen, osatyökykyisten työllistämiseen ja ennen kaikkea palkkatuen uudistamiseen ja kuntien roolin voimakkaaseen kasvattamiseen.

Harakka sanoo odottavansa myös paljon siltä, että työperäinen maahanmuutto siirtyy sisäministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriöön, ja kansainvälisissä rekrytoinneissa päästään eteenpäin. Kaikkein tärkein asia on hänen mukaansa kohtaanto-ongelman ratkaiseminen.

Työtön työnhakija näkee Timo Harakan mukaan esimerkiksi palkkatukea koskevat muutokset ensi vuonna.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ihmettelee Twitterissä ministerin toteamusta ”historiallisesti aika hyvästä” työttömyysasteesta.

– Oikea luku viimeisestä työvoimatutkimuksesta on 6,6%, eli ”7 luokkaa”. Ja ei, nousukauden huipun työttömyysluvuksi – josta lähdetään todnäk ylöspäin – se ei ole ”hyvä”, Vartiainen sanoo.

