Työministeri Jari Lindström: Tämä on punainen lanka TE-palveluissa

Ministerin mukaan omatoimisuutta tulee korostaa työnhaussa, mutta tukea on tarjottava sitä tarvitseville.

Työministeri Jari Lindstömin (sin.) mukaan työvoimapalveluissa on tarjolla kattavat verkkopalvelut omatoimisille työnhakijoille, jotta vaikeammin työllistyville voidaan tarjota henkilökohtaisempaa palvelua.

Lindström vastaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla väitteeseen siitä, että työvoimapalvelut olisi siirretty yksinomaan internetin kautta hoidettaviksi.

Lindströmin mukaan hallituksen kevään kehysneuvotteluissa lisäämät työllisyysmäärärahat halutaan kohdentaa juuri henkilökohtaisen palvelun parannukseen.

”Työnhakijoille tarjotaan muun muassa tihennetyin välein haastatteluja, joissa etsitään henkilön tilanteeseen ratkaisuja – olivat ne sitten avoimet työpaikat, lisäkoulutus, palkkatuettu työ, työkokeilu tai muut kirjoittajan mainitsemat palvelut”, Lindström kirjoittaa.

Hän sanoo korostaneensa omatoimisen työnhaun merkitystä.

”Samaan aikaan on tärkeää, että tukea ja syvennettyä palvelua on tarjolla niille, jotka palvelua tarvitsevat. Tämä on punainen lanka myös TE-palvelujen kehittämisessä. Kaikkien etu on, että työnhakijat saavat räätälöidysti tarvitsemaansa palvelua ja yritykset osaavia tekijöitä.”

Alkuvuodesta voimaan tullut aktiivimalli aiheutti ministerin mukaan alussa kysymystulvan niin TE-toimistoihin kuin Kelaankin.

”Aktiivimallin pyörittämiseen TE-toimistojen resurssia ei sen sijaan kulu. Aktiivisuuden tutkii työttömyysetuuden maksaja eikä TE-toimisto”, Lindström sanoo.