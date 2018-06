Työministeri haastaa yrittäjät käyttämään oppisopimuskoulutusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi kärsii parhaillaan työvoimapulasta. Samaan aikaan Suomessa on yli 200 000 työtöntä, joiden on vaikea löytää työtä.

– Yrittäjät pähkäilevät, mistä löytää oikeanlaista työvoimaa. Moni työtön taas huomaa, että omalle koulutukselle ja osaamiselle ei ole kysyntää, Haastan yrittäjät harkitsemaan oppisopimuskoulutusta. Koulutukseen tulijoita olisi, jos vain olisi paikkoja tarjolla, sanoo työministeri Jari Lindström (sin).

Oppisopimuskoulutusta on uusittu tällä hallituskaudella. Se on entistä joustavampi. Esimerkiksi oppisopimuksen pituudella ei ole enää alarajaa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen rahoituksen taso on nostettu vastaamaan muun ammatillisen koulutuksen tasoa.

Jari Lindström muistuttaa, että nyt on myös käytössä ns. kesäoppisopimus, jonka voi sopia vanhan, ilman alan koulutusta olevan työntekijän tai uuden, alalle haluavan työntekijän kanssa.

– Työvoimaa etsivän yrittäjän kannattaa olla yhteydessä oman alueensa ammattioppilaitokseen ja keskustella, miten päästä alkuun oppisopimuskoulutuksessa, hän sanoo.