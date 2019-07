Työmarkkinajärjestöt Ylelle: Näistä ehkä suurin kiista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiky-sopimuksen jatkamisen ennustetaan nousevan yhdeksi syksyn kierroksen kipupisteeksi.

Teollisuusliitto, julkisten ja hyvinvointialojen liitto, palvelualojen ammattiliitto, teknologiateollisuus, palvelualojen työnantajat ja kaupan liitto arvioivat Ylellä syksyllä alkavan työmarkkinakierroksen vaikeimpia kysymyksiä.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan suurin kiista tulee syntymään Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella tehdystä kilpailukykysopimuksesta, jonka jatkamista niin kutsutulla kiky 2 -sopimuksella on julkisuudessa esitetty.

– Luulen, että suurin keskustelun aihe tulee olemaan työaikaan liittyvät kysymykset. Totta kai palkankorotukset ja korotusmallit ovat aina keskeisessä asemassa neuvotteluissa. Teollisuusliiton tavoite on, että yhdessäkään meidän sopimuksessa ei ole kiky-tunteja, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo Ylelle.

Myös julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine arvioi, että kiky-kysymys nousee neuvotteluissa esille.

– Neuvottelupöytään ovat nousemassa kiky-tunnit, samapalkkaisuus eli palkkatasa-arvo nais-ja miesvaltaisten alojen välillä sekä työntekijän hyvinvointiin liittyvät asiat. Ratkaisu voisi olla kiky-tuntien poistaminen tai kompensointi palkankorotuksena. Ilmaiset tunnithan tulivat yllättäen, pyytämättä ja ilmaiseksi, Niemi-Laine sanoo.

Pamin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa, että palvelualoilla osa-aikaisiin ja nollatyösuhteisiin liittyvät kysymykset noussevat vahvasti esiin. Kaupan liitto ei toistaiseksi kommentoinut palkkaneuvotteluja.

Kiky vaikea ratkaistava

Teknologiateollisuuden Minna Helle ja palvelualojen työnantajien toimitusjohtaja Tuomas Aarto katsovat, että työajan pidennyksen jatkumisesta on hyvin erilaiset näkemykset työantaja- ja palkansaajapuolella.

– Se tulee olemaan siksi erittäin vaikea ratkaista. Tavoitteemme on työajan pidennyksen jatkuminen. Se on keskeinen osa parantunutta kilpailukykyä ja elintärkeä myös työllisyyden kannalta. Sopimusten on kaikilta osin edistettävä kilpailukykyä ja mahdollisuuksia yrityskohtaisiin ratkaisuihin, teknologiateollisuuden Minna Helle toteaa.

– Näyttää siltä, että ainakin jotkut palkansaajaliitot suunnittelevat tavoittelevansa kiky-sopimuksessa sovitun työajan pidennyksen pysyvää poistamista omista työehtosopimuksistaan. Toivon, että näin ei tapahdu, koska työajanpidennyksellä on ollut iso positiivinen vaikutus Suomen kilpailukykyyn, Tuomas Aarto kertoo.

– Ei ole mitään järkeä siinä, että huonontaisimme omilla ratkaisuillamme tilannettamme heti, kun olemme saaneet sieraimemme osittain veden pinnan yläpuolelle.