Työllisyystoimi jakaa hallitusta, Li Anderssonilta kuittaus

Opetusministerin mukaan työttömyysturvalla opiskelua ei tulisi rajoittaa.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson torjuu työttömyysturvalla opiskelun rajoittamisen osana hallituksen työllisyystoimia.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina hallituksen neuvottelevan asiasta osana budjettiriihessä päätettäviä työllisyystoimia. Työttömyysturvalla opiskelulla tai omaehtoisella opiskelulla tarkoitetaan sitä, että työtön voi saada työttömyysetuutta opintojensa tueksi. Opiskelun rajoittamiselle ei ole laskettu tarkkaa työllisyysvaikutusta, mutta se saattaisi lyhentää työttömyysjaksoja.

Li Andersson toteaa, että ”ehtojen kiristäminen vaikeuttaisi jatkuvaa oppimista ja tuskin tuottaisi merkittäviä hyötyjä”.

– Omaehtoinen opiskelu on jo tarveharkintaista. Enintään 24 kk koulutuksissa TE-toimisto arvioi, mikäli koulutus on työnhakijan ammattitaitoa ja työllistymisedellytyksiä parantavaa. Mahdollisuus opiskeluun riippuu tästä arviosta, Li Andersson kirjoittaa Twitterissä.

– [Entisen pääministeri Juha] Sipilän (kesk.) hallitus mahdollisti alle 6 kk koulutus ilman tarveharkintaa mutta silloin on normaalit työnhakijan velvoitteet työn vastaanottamisesta ja hakemisesta voimassa, eli pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä. Lyhytaikaisessa koulutuksessa opiskelevien määrä on pieni.

Opetusministerin mukaan omaehtoisesti opiskelevien yleisin tausta on “ei ammattia”-ryhmä. Hänen mukaansa suurin osa sitä hyödyntävistä on ylitarjonta-alalla työskenteleviä, perusasteen tai toisen asteen suorittaneita.

Hän toteaa, että opiskelun volyymi on viime vuosien aikana kasvanut myös erityisesti vieraskielisten opiskelijoiden toimesta.

– Omaehtoiseen opiskeluun ohjaaminen on varsin järkevää kun kyse on henkilöistä, joilla on puutteita osaamisessa, kielitaidossa tai jotka ovat tekemässä alanvaihtoa esimerkiksi työvoimapula-alalle, johon edellytetään tutkintoa. Tässä suhteessa nykyjärjestelmä kohdentuu ja toimii.

