Työllisyystavoite vaatii ennusteiden lisäksi 40000 uutta työpaikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tavoitteen toteutuminen vaatii samansuuruiset toimet kuin Juha Sipilän hallituksen aikana.

Hallituskauden tavoite 75 prosentin työllisyydestä ei toteudu ilman merkittäviä uudistuksia työmarkkinoiden rakenteisiin ja palkanmuodostukseen, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

– Tavoite on kova. Sipilän hallitus sai aikaan omilla toimillaan noin 45 000 työpaikkaa. Tulevan hallituksen on siis tehtävä samansuuruisia uudistuksia kuin mitä (Juha) Sipilän (kesk.) hallitus teki, arvioi Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Tuoreimman Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen suhdanne-ennusteen mukaan työllisyysaste nousee hallituskauden loppuun mennessä vain 73,8 prosenttiin. Etlan mukaan työllisyystavoitteen toteutuminen vaatii noin 40 000 työpaikkaa sen lisäksi, mitä ennusteiden mukaan on muutoinkin syntymässä.

Etlan tiedotteen mukaan keinoja työllisyystavoitteen hyödyntämiseen voi esimerkiksi ottaa edellisen hallituksen Työllisyyspaketti- tai Kannustinloukku -työryhmien esityksistä.

Kokonaisuudessaan Etla suosittelee uudistuksia, jotka lisäävät työllisyyttä 22 000 henkilöllä ja samalla pienentävät julkisen sektorin kestävyysvajetta 460 miljoonaa euroa.

– On huomioitava, että etukäteisarviot toimenpiteiden työllisyysvaikutuksista ovat vain suuntaa antavia. On kuitenkin selvää, että yksistään näilläkään uudistuksilla ei nosteta työllisyysastetta 75 prosenttiin. Tarvitaan muitakin toimia ja siksi kilpailukyky on työllisyyskehityksen kannalta olennaisessa asemassa, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

Yhdeksi lisätoimeksi Etla suosittelee noin 20 000 henkilön suuruista työllisyyden lisäystä, joka saavutetaan hintakilpailukyvyn parantamisella seuraavalla palkkaneuvottelukierroksella.