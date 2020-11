”Työllisyyden kokonaistilanne huolestuttava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kun työttömyys kerran nousee, se alenee hitaasti, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuodessa on tullut melkein 30 000 uutta työtöntä ja määrä saattaa olla edelleen kasvussa.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on huolissaan työllisyyden kokonaistilanteesta. Hänen mukaansa työllisyysaste on kuitenkin alentunut yllättävän vähän kriisin aikana.

Tänään julkaistut työllisyysluvut osoittavat, että työllisyysasteen trendi oli 71,7 lokakuussa prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia. Tilastokeskuksen luvuissa työllisiä oli siis 26 000 työllistä vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa.

– Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen mukaan muutaman prosenttiyksikön nousussa ja lomautusten määrä on koholla. Osittain tämä on seurausta oikeansuuntaisista ja nopeista toimenpiteistä, toisaalta yritykset haluavat kynsin ja hampain pitää kiinni osaavasta työvoimastaan. Yksikään yritys ei irtisano tai lomauta mielellään. Lisäksi muistetaan, että työvoimapula on koko Eurooppaa ja Suomea piinaava ongelma, eivätkä sen syyt ole kadonneet koronan myötä, Kotamäki toteaa.

Hän muistuttaa, että Suomen jäykät työmarkkinat selittävät hyvää työllisyyskehitystä kriisin alkuvaiheessa. Jäykkyys tarkoittaa myös yleensä korkeampaa rakennetyöttömyyttä.

– Korkean palkkauskynnyksen maissa, kuten Suomessa, on kuitenkin yksi hyvin vakava riski. Kun työttömyys kerran nousee, se alenee hitaasti. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että työttömyyttä ei päästetä nousemaan kovinkaan korkealle. Koronakriisissä keskiössä ovat yritykset; hyvinvoivat yritykset palkkaavat ja hakevat kasvua, Kotomäki toteaa.