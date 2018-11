Työllisyyden kasvu hidastuu – työttömyysaste yhä kauhea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ekonomistin mukaan työttömyyden alentaminen vaatii nyt rakenteellisia uudistuksia.

– Viime kuukausina #työttömyysaste on laskenut Suomen taloudessa niin rivakasti, että kohta pitää vaihtaa argumenttia ”olemme pohjoisen Espanja” argumentiksi ”olemme saavuttaneet tasapainotyöttömyysasteen”, SOSTE:n pääekonomisti Jussi Ahokas tviittaa.

Hänen mukaansa nyt tarvitaan rakenteellisia uudistuksia.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on jakanut Ahokkaan tviitin. Hän on samoilla linjoilla.

– Olemme saavuttaneet työttömyydessä rakenteellisen työttömyyden rajan – joka on komission mukaan 7,5% ja yksi EU:n korkeimpia, Romakkaniemi muistuttaa.

Hänen mukaansa nyt tarvittaisiin työmarkkinoiden joustavoittamista, nykyistä paremmin aktivoivaa ja kannustavaa työttömyysturvaa sekä osaamisen päivittämistä.

Jussi Ahokas vastaa päivitetyillä Euroopan komission arvioilla rakenteellisesta työttömyysasteesta.

– Keskipitkän aikavälin #NAWRU-työttömyysaste on laskenut Suomessa selvästi eli kysynnän kasvullekin on vielä tilaa. Suunta on oikea, Ahokas sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ottaa hänkin kantaa työllisyyskehitykseen. Vartiainen tviittaa työllisten määrän trendin matelevan ylöspäin ”enää kovin hitaasti”.

– Silti työttömyysaste edelleen kauheat 7,2%, hän toteaa.

