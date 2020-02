Työllistämisen suurin este: Ei tarvita lisää väkeä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä ovat heikentyneet.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat heikentyneet vähitellen viime vuoden aikana.

Tammikuun tuoreessa kyselyssä 26 prosenttia vastaajista arveli suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana, kun viime syksynä näin ajatteli 27 prosenttia ja vuosi sitten tammikuussa 29 prosenttia.

Suhdanteiden heikkenemistä odottavien suhteellinen määrä pysyi nyt viime syksystä ennallaan 17 prosentissa, mutta vuosi sitten tammikuussa näin ajatteli vain 15 prosenttia vastaajista.

Suomen Yrittäjät arvioi, että odotusten heikkeneminen vastaa pitkälle yleistä käsitystä talouden kehityksestä. Tällä hetkellä Suomen talouskasvu on lähinnä yksityisen kulutuksen varassa.

– Pk-kentän talousnäkymä on vakaa mutta vaatimaton. Kun kysyntä hiipuu, yrittäjä ei tarvitse lisää työntekijöitä eikä voi investoida reippaasti, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen kertoo järjestönsä tiedotteessa.

Työvoiman saatavuus ei ole enää suurin este

Henkilöstöodotukset pysyivät kuitenkin vielä syksyn kyselyn tasolla. Suuri enemmistö eli 73 prosenttia pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä.

Aiemmin työvoiman saatavuus oli kyselyn mukaan merkittävin työllistämisen este. Nyt merkittävimmäksi työllistämisen esteeksi mainitaan se, että ei ole tarvetta työllistää.

Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset törmäävät kuitenkin edelleen ongelmaan työvoiman saatavuudesta.

– Ongelman laaja-alaisuudesta kertoo se, että reilusti yli puolet kaikista pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin yrityksen kasvua, Kuismanen toteaa.

Yrityksistä 43 prosenttia kertoi kyselyssä hakevansa kasvua. Voimakasta kasvua haki yhdeksän prosenttia vastaajista. Luvut ovat samat kuin puoli vuotta sitten. Suomen Yrittäjissä ollaan kuitenkin huolissaan.

– Huolestuttavaa on se, että ilman kasvutavoitetta olevien yritysten määrä on edelleen suuri, 23 prosenttia, kun esimerkiksi kolme vuotta sitten niiden osuus oli 16 prosenttia, Kuismanen huomauttaa.

Odotukset heikkenivät eniten kaupassa ja teollisuudessa

Suurin muutos pk-yritysten suhdanneodotuksissa on Suomen Yrittäjien mukaan tapahtunut kaupassa ja teollisuudessa. Myös rakennusalalla on tapahtunut lievä negatiivinen muutos. Positiivisimmat suhdanneodotukset ovat palveluyrityksissä, mutta vaimeinta kehitys on kaupan alalla.

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä vastaavat järjestön mielestä pitkälti yleisiä suhdanneodotuksia. Odotukset ovat laskeneet lievästi samaan aikaan, kun yleiset suhdanneodotukset ovat heikentyneet.

Odotukset kannattavuudestakin ovat heikentyneet lievästi. Odotukset ovat järjestön mukaan selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon ja kaukana hyvien taloudellisten olojen tasosta.

Arviot pk-yritysten investointien lähiajan kehityksestä pysyivät kyselyssä negatiivisina. Rakentamisessa ja kaupassa odotukset investointien lähiajan kehityksestä ovat heikoimmat. Kaupassa tilanne hieman koheni.

Noin neljännes pk-yrityksistä kokee ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet haasteeksi liiketoiminnalleen, mutta yhtä suuri osuus katsoo, että ne luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä nähdään varsinkin voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten joukossa.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä pk-yrityksillä on merkittävä rooli. Toisaalta ilmastonmuutoksen torjunta luo uusia kasvumahdollisuuksia liiketoiminnalle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ministeriönsä tiedotteessa.

Pikaluottojen käyttö yleistynyt

Pankkitoiminnan tiukka sääntely ja siitä osittain seurannut yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät Suomen Yrittäjien mukaan pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Barometrin mukaan harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta.

Lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Seuraavien 12 kuukauden aikana 21 prosenttia vastaajista aikoo hakea rahoitusta.

– Barometrin mukaan kireät vakuusvaatimukset ovat pahin tunnistettu este rahoituksen saamiselle. Erityisesti pienempien yritysten vakuuspulaa paikkaamaan Finnvera toi markkinoille viime syksynä uuden yrityksille vakuudettoman pk-takauksen, joka kattaa 80 prosenttia pankin myöntämän lainan määrästä, kertoo Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Suomen Yrittäjät kuitenkin muistuttaa, että Finnveran rooli pankkilainojen tärkeimpänä täydentäjänä on laskenut hieman aiemmasta. Vajaa neljännes rahoituksen hakua suunnittelevista kertoo kääntyvänsä Finnveran puoleen.

Sen sijaan pikaluottojen käyttö on Suomen Yrittäjien mukaan yleistynyt nopeasti. Järjestö pitää tätä huolestuttavana.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 4 600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.