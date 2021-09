Työläisiä läksytettiin Pohjois-Koreassa – Kim Jong-un vihoissaan rajasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirustartuntojen leviämistä pyritään ehkäisemään uusilla betoniesteillä ja sähköaidalla.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin kerrotaan raivostuneen Kiinan-vastaisella rajalla tehtävien linnoitustöiden viivästymisestä.

Hankkeen taustalla on maan hallituksen huoli lisääntyvistä loikkauksista ja koronaviruksen leviämisestä. Materiaalipula on viivästyttänyt työtä, johon on ohjattu yhä enemmän asevoimien yksiköitä ja pakkotyöhön määrättyjä siviilejä.

Työväenpuolueen kerrotaan pitäneen Ryanggangin maakunnassa luennon viranomaisille ja sotilasjohtajille, joiden vastuulla on betoniesteiden ja sähköaidan pystyttäminen rajavyöhykkeelle.

DailyNK:n haastatteleman paikallislähteen mukaan Pohjois-Korean johto on erittäin huolissaan koronaviruksen leviämisestä Kiinan kautta, vaikka maan epidemiatilanne on hyvin rauhallinen muuhun maailmaan verrattuna.

Puolueen propaganda-osaston pitämässä läksytyksessä todettiin, että rajavyöhyke on ”infektiotaudin portti” Pohjois-Koreaan. Rajaesteiden kerrottiin kuvastavan puolueen halua suojella ihmisiä ulkoisilta uhkakuvilta.

Viranomaisia kehotettiin järjestämään ”intensiivisiä luentoja”, jotta paikalliset työväenpuolueen johtajat ymmärtäisivät asian vakavuuden.

Rajan sulkemisen on arvioitu iskeneen rajusti Pohjois-Korean taloustilanteeseen. Myös asevoimien elintarviketilanne on ollut viime kuukausien aikana kriittinen.