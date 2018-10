Työeläkejohtaja: Eläkejärjestelmän tasapaino saattaa heilahtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Risto Murron mukaan syntyvyyden lasku asettaa haasteen eläkejärjestelmän tasapainolle.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murron mukaan eläkejärjestelmän ja muidenkin pitkän aikavälin laskelmien kannalta marraskuu on jännittävä, koska Tilastokeskus julkaisee kuun puolivälissä uuden pitkän tähtäimen väestöennusteen. Edellinen väestöennuste on vuodelta 2015.

Rajusti laskenut syntyvyys on Murron mukaan ollut eläkejärjestelmän kannalta isoin yllätys. Vuonna 2017 syntyi noin 10 000 lasta vähemmän kuin vuonna 2010.

− Kymmenessä vuodessa tämä tarkoittaisi, että Suomessa jäisi syntymättä 100 000 lasta aikaisempaan verrattuna. Kasvanut muuttoliike ei olisi tätä aukkoa täysin täyttämässä nykytrendeillä, Murto kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Eläkejärjestelmän pitkän aikavälin tasapainolle alhainen syntyvyys asettaa Murron mukaan haasteen, joka tosin vaikuttaa viiveellä.

− Jos Tilastokeskuksen tutkijat olettavat, että syntyvyys jää seuraavaksi vuosikymmeniksi nykyiselle, alentuneelle tasolle, tämä heilauttaa eläkejärjestelmän tasapainoa, Murto toteaa.

− Samalla muuttuvat myös oletuksemme julkisen sektorin pitkän aikavälin kestävyysvajeesta. Väestönkehitys on tuottavuuden ohella keskeisiä talouden kehitystä ohjaavia voimia, hän lisää.

Murto huomauttaa, että Tilastokeskuksen ennuste on luonteeltaan pikemminkin laskelma siitä, miltä väestökehitys näyttäisi, jos viimeaikaiset väestötrendit jatkuvat.

− Laskelmat sisältävät tärkeää tietoa, mutta niiden ennustekyky vuosikymmenten yli on ja on ollut heikko. Meillä on jo vaikea selittää syntyvyyden nopeaa laskua viime vuosina, saati ennustaa sen tulevaa kehitystä edes viiden vuoden päähän. Pidemmällä aikavälillä ongelmat vielä lisääntyvät, hän sanoo.

Murto toivoo, että Tilastokeskuksen rinnalle saataisiin lisää väestöanalyysin tekijöitä ja resursseja.

− Suomessa ennustaa talouden kehitystä vuosittain noin kymmenen tahoa. Olisi hyvä, jos talouden lyhyen tähtäimen ennustamisen rinnalle saataisiin myös useampia pitkän tähtäimen ennusteita väestön kehityksestä, Murto sanoo.