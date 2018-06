Tyly arvio: Donald Trumpin yhden miehen sota heikentää länttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:lla olisi nyt tutkijoiden mukaan vakavan itsetutkiskelun paikka.

Kun nimekäs saksalaistutkija Constanze Stelzenmüller arvioi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulkopolitiikkaa, hän ei säästele sanojaan sen tuhoisista vaikutuksista koko kansainväliselle järjestelmälle.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että Trump vaarantaa toiminnallaan arvoperusteisen kansainvälisen järjestelmän ja heikentää länttä, transatlanttisia suhteita amerikkalaisessa Brookings Institution -tutkimuslaitoksessa seuraava Stelzenmüller sanoo.

Puolitoista vuotta kestäneen virkakautensa aikana Trump on hänen mukaansa onnistunut loukkaamaan Yhdysvaltain kaikkia keskeisiä liittolaisia ja samaan aikaan liehittelemään Vladimir Putinin ja Kim Jong-unin kaltaisia autoritaarisia johtajia.

Hän katsoo Trumpin ulkopolitiikan lisänneen epävakautta sekä Lähi-idässä että Tyynellä valtamerellä ja vahvistaneen Kiinan ja Pohjois-Korean kaltaisten valtioiden asemaa. Samaan aikaan Trump on kohdellut kaltoin USA:n tärkeitä liittolaismaitaan Euroopassa.

– Yhdysvallat on määritellyt Kiinan keskeisimmäksi vastustajakseen. Silti Trump on jostain syystä tehnyt myönnytyksiä juuri Pekingin suuntaan, Stelzenmüller huomauttaa.

Hän sanoo presidentti Trumpin jatkaneen edeltäjiensä George W. Bushin ja Barack Obaman linjaa vaatiessaan, että muut maat ottavat kannettavakseen aiempaa suuremman osan Yhdysvaltain vuosikymmeniä kantamasta kansainvälispoliittisesta taakasta.

Euroopassa on hänen mukaansa syytä tunnustaa, että esimerkiksi kehotus puolustusmenojen kasvattamiseen on perusteltu, ja toimia sen mukaisesti. Taloudelliset suoritteet eivät kuitenkaan saa muodostua liittosuhteen ehdoksi, kuten Trump on useaan otteeseen väläytellyt.

Toistaiseksi Eurooppa on Stelzenmüllerin mielestä kyennyt vastaamaan Trumpin politiikkaan epäyhtenäisesti ja heikosti. Hän pitää olennaisena, että niin vuoropuheluun kuin tarvittaessa myös päättäväiseen vastarintaan kyetään jatkossa nykyistä paremmin.

Euroopalla on hänen mukaansa kuitenkin myös peiliin katsomisen paikka. Jos Trump ei miellytä, on hyvä huomata, että samankaltaisia poliitikkoja nousee myös EU-maissa niin oikealta kuin vasemmalta. Oman takapihan siivoaminen havaittuja epäkohtia poistamalla olisi siksi juuri nyt erityisen tärkeää.

Yhden miehen sota

Ranskalaisen Sciences Po -yliopiston professori Marie Mendras luonnehtii Donald Trumpin ulkopolitiikkaa aggressiiviseksi eristäytymiseksi. Trump käy hänen mukaansa eräänlaista yhden miehen sotaa, jonka kohteiksi kelpaavat niin Meksiko, Kanada kuin Euroopan unioni.

– Kun Trump leimaa Euroopan heikoksi, hän erehtyy. Se ei kuitenkaan ole olennaista, sillä näiden puheiden tarkoitus on vain pönkittää eristäytymistä oikeuttavaa narratiivia, Mendras sanoo.

Trumpin hallinnon kauppapolitiikka saa häneltä tylyn arvion.

– Se, että asettaa terästulleja liittolaisilleen, on kuin olisi kosimassa naista, mutta ensin läimäyttäisi tätä muutaman kerran vasten kasvoja, hän sanoo.

– Asetelma muistuttaa keski-iän kriisiä, jossa mies ei käännä selkäänsä vain puolisolleen, vaan myös lapsilleen ja ystävilleen. Eurooppa on sentään pitkään ollut Yhdysvaltain ydinperhe.

Jopa Vladimir Putinin Venäjän politiikka on Mendrasin mukaan nyt tietyssä mielessä ennustettavampaa kuin tempoilevan Donald Trumpin. Kuinka Euroopan tulisi tässä tilanteessa toimia?

– Avainsana on keskinäinen solidaarisuus. Onnistuimme siinä aika hyvin, kun Venäjä hyökkäsi vuonna 2014 Ukrainaan. Se solidaarisuus on yhä jäljellä, Mendras toteaa.

Tohtori Stelzenmüller ja professori Mendras esittivät arvioitaan Donald Trumpin ulkopolitiikasta meneillään olevassa Lennart Meri -konferenssissa Tallinnassa.