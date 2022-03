Tyhjän kyltin näyttäminen johtaa nyt pidätykseen Venäjällä

Sosiaalisessa mediassa leviää video tyhjää kylttiä kantava naisen pidätyksestä Nižni Novgorodissa.

Nainen ei tehnyt muuta kuin kannatteli kasvojensa edessä tyhjää valkoista plakaattia, mutta joutui silti poliisin kiinniottamaksi.

Moskovan Carnegie-keskuksen tutkija Andrei Kolesnikov kertoo tilanteen muistuttavan vanhaa neuvostoaikaista anekdoottia.

– Mies kulkee heittelemässä tyhjiä lentolehtisiä Punaisella torilla. ”Miksi niihin ei ole kirjoitettu mitään?” mieheltä kysytään, ja tämä vastaa: ”Mitä niihin pitäisi kirjoittaa? Kaikki on aivan selvää”.



– Elämme dystopiassa ja neuvostoanekdootissa, lisää Kolesnikov.

Like the old Soviet anecdote about the man who threw leaflets on Red Square.

– Why isn't anything written on them?

– What is there to write? It's so clear.

We are living in a dystopia and inside the Soviet anecdote.

