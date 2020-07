Twitter julkaisi listan ei-inklusiivisista sanoista, jotka korvataan

Muutokset koskevat yhtiön sisäisiä julkaisuja ja koodia.

Twitter kertoo Engineering-tilillään, ettei Twitterin koodissa ja yhtiön sisäisessä aineistossa käyttämä kieli heijastele yhtiön arvoja tai edusta ihmisiä, joita yhtiö katsoo palvelevansa. Tähän luvataan muutosta.

Twitter sanoo aloittavansa listasta sanoja, joista halutaan eroon ja jotka aiotaan korvata ”inklusiivisemmalla kielellä”. Se löytyy kokonaisuudessaan alta.

Listalla on muun muassa ”sukupuolittuneita pronomineja” kuten ”jätkät”. Sellaiset tulisi korvata vaikka sanalla ”ihmiset” tai ilmaisulla ”te kaikki”. Myös englanninkieliset sukupuolittuneet persoonapronominit kuten ”he/him” ja ”she/her” halutaan korvata sukupuolineutraalilla ”they/them”-pronominilla.

Esimerkiksi ”musta lista” tulisi taas korvata sanalla ”kieltolista” ja ”valkoinen lista” ”sallittujen listalla”. Ohjelmointiterminologiaan kuuluvat ”herra ja orja” -sanaparit halutaan puolestaan vaihtaa ”johtajaksi ja seuraajaksi” tai ”ensisijaiseksi ja varalla olevaksi”.

Twitter kertoo käyvänsä läpi koodiaan, etsivänsä linjausta loukkaavia termejä ja vaihtamalla niitä uuteen inklusiivisempaan kieleen. Tähän on myös kehitteillä automatisoituja työkaluja.

Yhtiön sisäiset asiakirjat, kuten oppaat ja suunnitelmat aiotaan myös päivittää .

– Otamme myös käyttöön selaimen laajennuksen, joka auttaa tiimejämme tunnistamaan sanoja asiakirjoissa ja verkkosivuilla sekä ehdottaa vaihtoehtoisia inklusiivisia sanoja.

Yhtiön mukaan kyse ei ole vain insinöörien käyttämästä terminologiasta tai koodista.

– Sanoilla on merkitystä kokouksissamme, keskusteluissamme ja laatimissamme asiakirjoissa. Tiedostamme, että työtä on vielä paljon, mutta me olemme sitoutuneet tekemään osamme.

We’re starting with a set of words we want to move away from using in favor of more inclusive language, such as: pic.twitter.com/6SMGd9celn — Twitter Engineering (@TwitterEng) July 2, 2020

There is no switch we can flip to make these changes everywhere, at once. We will continue to iterate on this work and want to put in place processes and systems that will allow us to apply these changes at scale. We’re focusing on these areas 👇 — Twitter Engineering (@TwitterEng) July 2, 2020

This isn't just about eng terms or code. Words matter in our meetings, our conversations, and the documents we write. We know there’s still a lot of work to do, but we’re committed to doing our part. #UntilWeAllBelong — Twitter Engineering (@TwitterEng) July 2, 2020