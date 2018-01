Twitter ei aio sensuroida Donald Trumpia

Twitter linjaa julkaisemassaan blogikirjoituksessa, että se ei aio sensuroida ”maailman johtajien” kirjoituksia. Twitter ei mainitse blogissa nimeltä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, mutta yhtiöön kohdistunut viime aikoina yhä äänekkäämpiä vaatimuksia nimenomaan Trumpin tilin sulkemisesta ja sen sisältöjen sensuroinnista. Asiasta uutisoi Politico.

– Maailman johtajan sulkeminen palvelusta tai heidän kiistanalaisten twiittiensä poistamisen veisi ihmisiltä tärkeää informaatiota, joka heidän olisi syytä nähdä ja josta pitäisi keskustella, Twitter perustelee.

Twitter ei erittele linjauksessaan, ketkä maailman johtajat ovat suojan piirissä, mutta viittasi muualla lausunnossa ”vaaleilla valittuihin” johtajiin.

– Tarkastamme johtajien twiitit siinä poliittisessa kontekstissa, joka heitä määrittelee, ja sovellamme sääntöjämme.

– Yhdenkään yksittäisen ihmisen tili ei lisää Twitterin kasvua tai vaikuta näihin päätöksiin.

Vaatimukset Donald Trumpin twitter-tilin sulkemisesta lisääntyivät erityisesti sen jälkeen, kun Trump twiittasi hänen ydinasenappinsa olevan suurempi kuin Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unilla.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

