Twiittasi kuolleen julkkiksen raiskanneen, potkut peruttiin

Washington Post asetti politiikan toimittaja Felicia Sonmezin hallinnolliselle vapaalle Sonmezin kohua herättäneen twiitin jälkeen.

Toimittaja oli nostanut esiin Daily Beastin artikkelin vuodelta 2016. Siinä käsiteltiin Kobe Bryantiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä.

Äsken helikopterionnettomuudessa menehtyneen koripallotähti Bryantin väitettiin raiskanneen hotellityöntekijän kesäkuussa 2003, mutta asia ei koskaan edennyt oikeuteen asti. Osapuolet sopivat tapauksen, ja Kobe Bryant esitti anteeksipyynnön. ”Kobe Bryantin järkyttävä raiskaustapaus: DNA-todisteet, väitetyn uhrin tarina ja puolittainen tunnustus”, Daily Beast otsikoi tuolloin.

Twiitti nostatti valtavan verkkoraivon, jonka yhteydessä Sonmezin osoitetiedot julkistettiin. Toimittaja yöpyi turvallisuussyistä hotellissa.

– Niille 10 000 ihmiselle (kirjaimellisesti), jotka ovat kommentoineet ja lähettäneet sähköpostilla törkeyksiä ja tappouhkauksia: pysähtykää hetkeksi ja lukekaa itse artikkeli – jonka eräs toinen toimittaja kirjoitti yli kolme vuotta sitten, Felicia Sonmez toteaa.

Lehti ilmoitti samana iltana toimittajan hyllyttämisestä. Työntekijöitä edustava The Washington Post Guild -järjestö piti ratkaisua käsittämättömänä.

– Sen sijaan, että lehti suojelisi ja tukisi toimittajaa törkeyksiltä, se asetti hänet hallinnolliselle vapaalle. Uutispäälliköt tutkivat, onko hän rikkonut lehden sosiaalisen median linjauksia, Guild totesi CBS:n mukaan.

Washington Post ilmoitti keskiviikkona palauttaneensa toimittajan työtehtäviinsä.

– Sisäisen tutkinnan pohjalta olemme päätyneet siihen, että vaikka Felician twiittien ajoitus oli sopimaton, hän ei suoraan ja kiistattomalla tavalla rikkonut sosiaalisen median linjauksiamme, lehti toteaa tiedotteessa.

I hope Washington Post newsroom leaders will not only prioritize their employees’ safety in the face of threats of physical harm but also ensure that no journalist will be punished for speaking the truth.

— Felicia Sonmez (@feliciasonmez) January 29, 2020