Twiitin voi nyt myös myydä – tästä tarjottu jo miljoonia

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey on laittanut myyntiin ensimmäisen twiittinsä maaliskuulta 2006.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa NFT-sertifikaatilla, joka määrittelee digitaalisen sisällön omistajan. Itse twiitti pysyy julkisesti nähtävillä omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta.

– Laitan juuri pystyyn [Twitter-tiliäni], Jack Dorsey kirjoitti 21. maaliskuuta 2006.

Myynnissä olevasta twiitistä on tarjottu jo 2,5 miljoonaa dollaria eli noin 2,1 miljoonaa euroa.

Huutokauppa käydään kolme kuukautta sitten perustetussa Valuables by Cent -palvelussa, jossa twiitin ostamista verrataan perinteisten allekirjoitusten tai muistoesineiden hankkimiseen.

– NFT toimii sisällön luoneen henkilön nimikirjoituksena, kuten baseball-korttiin tehty signeeraus. Se tekee siitä harvinaisen, uniikin ja arvokkaan, sivustolla perustellaan.

Twitter co-founder and CEO Jack Dorsey has listed the first Tweet ever made for sale. https://t.co/BtT5Z0TJA6

— @mikko (@mikko) March 6, 2021