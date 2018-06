Tv-toimittaja Vladimir Putinille: Miksi teistä on valokuvia puolialastomana?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentin mukaan hän ei lomalla lymyile pensaiden takana.

Presidentti Vladimir Putin antoi ennen alkanutta Itävallan vierailuaan haastattelun paikalliselle ORF-tv-kanavalle. Haastattelusta tuli harvinaisen suorapuheinen.

Viimeisenä kysymyksenä ORF kysyi Vladimir Putinilta kuuluisista valokuvista. Toimittaja puhui saksaa, hyvin saksaa ymmärtävä Putin vastasi venäjäksi.

Sananvaihto kulki näin:

– Sitten, viimeinen kysymykseni, ehkä hieman epätavallinen. Teistä on monia valokuvia puolialastomana, joka on aika epätavallista valtionpäämiehelle. Näitä kuvia eivät ottaneet paparazzit eivätkä turistit. Kreml julkaisi ne. Mikä on näiden valokuvien tarina, ORF:n toimittaja kysyi.

– Sanoitte puolialaston, ei alaston, Luojan kiitos. Kun olen lomalla en näe tarvetta piilotella pensaiden takana, eikä siinä ole mitään väärää, Vladimir Putin vastasi.

