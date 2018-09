Tv-toimittaja taisteli supermyrskyssä – taustalla miehet kävelevät normaalisti

USA:n Pohjois-Carolinassa ja Etelä-Carolinassa Weather Channelin lähetys hurrikaani Florencen osuman alkuhetkistä johti viraalivideoon. Siinä kanavan suorassa lähetyksessä meteorologi-toimittaja Mike Seidel raportoi ja vaikuttaa dramaattisesti taistelevan tuulta vastaan, pysyen vain vaivoin pystyssä.

Samaan aikaan Seidelin takana kuitenkin näkyy kävelemässä kaksi nuorta miestä. Heillä ei tunnu olevan vaikeuksia rennossa kulkemisessaan.

Weather Channel antoi lopulta lausunnon asiasta Buzzfeedille. Sen mukaan on tärkeää huomata, että taustalla kulkevat kaksi henkilöä kävelevät kivitiellä, kun taas Seidel on märällä ruoholla ja ”epäilemättä uupunut”.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018