Tv-tähden Helsingin ravintolalaskua uutisoidaan USA:ssa

Antelias juomarahan maksaja joutui ongelman eteen Suomessa.

Presidenttien huipputapaamisessa Helsingissä haastattelutöissä ollut Fox Newsin juontajatähti Sean Hannity pääsi Ilta-Sanomien juttuun ravintolakäynnillään. Hannity oli koko seurueen laskua kuitatessaan lisännyt siihen tippiä, ja tarjoilija palasi sanomaan miten ”tässä täytyy olla erehdys, maksoitte liikaa”.

Forbes on nyt uutisoinut episodin otsikolla Sean Hannity Makes News In Finland: ’There Must Be A Mistake Here’.

– Helsingissä, jossa ravintola-asiakkaat eivät anna juomarahoja, laskun suuruus ja Hannityn tippi olivat tarpeeksi sekoittamaan tarjoilijan, Forbes kirjoittaa.

Fox and Friends -ohjelmassa puhuttiin tapahtuneesta. Sean Hannityn tapana kerrottiin olevan matkoilla omia seurueen lasku. GQ-julkaisu kertoi viime vuonna, että Hannity oli maksanut 42000 dollaria ravintolassa palvelusta, johon kuului 70-vuotiaan nelikiloisen hummerin lennättäminen Mainesta. Hannity kiisti uutisen.

