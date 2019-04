Tv-juontaja lipsautti Venäjällä – ”nyt voi puhua totta”

Venäjän valtiollisen Rossija 1 -televisiokanavan juontaja vaikuttaa kommentoineen oman mediansa toimintaa yllättävänkin rehellisesti kesken lähetystä.

Tapaus sattui lähes viisi tuntia kestäneessä Ukrainan presidentinvaalien verkkolähetyksessä, jossa maan lippua käytettiin provosoivasti pöytäliinana. Juontaja Olga Skabeyeva luuli ilmeisesti lähetyksen olleen tauolla.

– Emme ole tällä hetkellä televisiossa, joten voimme kertoa totuuden, Skabeyeva sanoi juontaja Yevgeniy Popoville.

Venäjän informaatiovaikuttamiseen perehtynyt tutkiva journalisti Julia Davis nosti tapauksen esiin twitterissä. Juontaja vastasi syyttämällä Davisia ”pieneksi valehtelijaksi”.

EU:n disinformaation vastainen sivusto huomauttaa lipsahduksen olleen linjassa Rossija 1 -kanavan aiempien vuotojen kanssa. Kanavan työntekijöiden on kerrottu vitsailleen keskenään toteamalla, kuinka työvuoroon saapuneelle koitti ”vuoro valehdella”.

Myös valtiollisen NTV-kanavan toimittajalle sattui vastaava virhe keskustelussa BBC:n kirjeenvaihtajan kanssa. Hän myönsi vahingossa kameran edessä NTV:n valehdelleen tarkoituksella Ukrainassa väitetysti sattuneesta pikkutytön kuolemasta. BBC:n selvityksen mukaan tapaus oli keksitty Ukraina-vastaisen propagandan välineeksi.

My fave part of this livestream was when Skabeeva told Popov:

"We're not on TV right now — we don't have to lie."https://t.co/wwntpsH8Wg

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 31, 2019