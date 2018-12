Tuulivoimayhdistys pitää tuotantotuen kilpailutusta tärkeänä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikki tänä vuonna Suomessa julkaistut tuulivoimahankkeet rakennetaan ilman valtion taloudellista tukea.

Suomeen ei valmistu tämän vuoden aikana yhtään uutta tuulivoimalaa, mutta rakenteilla on Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan yhteensä 340 megawattia tuulivoimakapasiteettia, joka on suunnitelmien mukaan sähköntuotannossa ensi vuoden loppuun mennessä.

– Rakentamisen notkahduksesta huolimatta on tänä vuonna julkaistu uusia tuulivoimahankkeita tiuhaan tahtiin. Julkaistut investoinnit ovat vain murto-osa Suomeen suunnitelluista hankkeita, ja meillä on varaa kunnianhimoisiin tuulivoimatavoitteisiin. Suomessa on loistava tuulipotentiaali ja yrityksiä, jotka haluavat investoida tuulivoimaan, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen tiedotteessa.

Valmistumassa on 79 uutta tuulivoimalaa, joista suurin osa rakennetaan Pohjanmaan maakuntiin. Ne tulevat tuottamaan vuodessa arviolta noin 1,4 terawattituntia sähköä, mikä tarkoittaa reilun 20 prosentin lisäystä tämänhetkiseen tuulivoimatuotantoomme.

Tuulivoima-alan tavoite on, että vuonna 2030 tuulivoiman vuosituotanto on Suomessa vähintään 30 terawattituntia, mikä vastaisi noin 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tavoitteesta tullaan Tuulivoimayhdistyksen mukaan kattamaan vuonna 2020 jo vähintään 25 prosenttia.

Kaikki tänä vuonna Suomessa julkaistut tuulivoimahankkeet rakennetaan ilman valtion taloudellista tukea. Osa hankkeista rakennetaan esimerkiksi pitkien PPA-sähkönostosopimusten turvin tai toteutetaan niin sanotulla mankala-yhteistoimintamallilla.

Nyt käynnissä olevalla uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksella on yhdistyksen mukaan kuitenkin oma roolinsa tuulivoiman lisärakentamisen takeena.

– Tuulivoimahankkeelle ei saa pankilta projektirahoitusta, ellei hankkeella ole solmittuna PPA-sopimusta tai hankkeen riskejä voida pienentää esimerkiksi valtion myöntämän tuotantotuen avulla. Vaikka olemme tänä vuonna nähneet ensimmäiset ilman tukea rakennettavat tuulivoimahankkeet, on tuotantotuen kilpailutus myös erittäin tärkeä tuulivoima-alan säilymiseksi Suomessa. Ala ja sen alihankintaketjut eivät kestäisi montaa nollarakentamisen vuotta kuihtumatta, jolloin suuri osa alalle jo tehdyistä panostuksista valuisi hukkaan, Mikkonen varoittaa.