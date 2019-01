Tuulivoimatuotanto kasvoi yli 20 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuoden 2018 aikana Suomeen tuulivoiman vuosituotanto kasvoi yli 20 prosenttia 5,8 terawattituntiin (TWh).

Suomen tuulivoimatuotannolla voidaan kattaa noin 300 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittainen sähkönkulutus. Tämä tarkoittaa neljännestä maamme kaikista omakotitaloista, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys.

Suomen tuulivoimakapasiteetti oli viime vuoden lopussa 2 041 megawattia (MW) ja 698 tuulivoimalaa. Vuoden aikana purettiin kaksi tuulivoimalaa, eikä yhtään uutta voimalaa rakennettu. Tästä huolimatta vuoden 2017 loppuun valmistunut uusi tuulivoimakapasiteetti mahdollisti sen, että tuulivoimatuotanto kasvoi yli 5,8 TWh:iin (5 857 GWh) vuonna 2018.

Viime vuonna Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla noin seitsemän prosenttia ja sähköntuotannosta noin yhdeksän prosenttia.

– Ajoittain tempoilevasta politiikasta ja vuoden 2018 nollarakentamisvuodesta huolimatta tuulivoima-alan kasvu ei ole pysähtynyt, kuten viime vuonna tehdyt markkinaehtoiset investointipäätökset osoittavat. Tämä kertoo tuulivoima-alan potentiaalista ja vahvasta halusta kehittyä Suomessa, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Hänen mukaansa tarvitaan poliittista tahtoa takaamaan, että tuulivoima-alan kehitys Suomessa jatkuu.

– Tämä tarkoittaa muun muassa kunnianhimoisempia ilmasto- ja uusiutuvan energian tavoitteita tuleville vuosikymmenille sekä selkeiden ja ennakoitavien suunnittelu- ja luvitusprosessien ja riittävien siirtoyhteyksien mahdollistamista. Suomi on lähes saavuttanut kuuden terawattitunnin tuulivoiman 2020-tavoitteensa ennen määräaikaa, mutta Ruotsi on saavuttamassa huomattavasti kunnianhimoisemmat 2030 tavoitteensa jo lähivuosina. Meilläkin on potentiaalia parempaan, Mikkonen sanoo.

Viime vuoden tilastojen mukaan Suomeen rakennettujen tuulivoimahankkeista 70 prosenttia on suomalaisessa omistuksessa. Suurin osa Suomen tuulivoimahankkeista on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jonne sijoittuu 42 prosenttia kaikista maamme tuulivoimaloista.