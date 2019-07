Tuulivoimaloilla vain vähän vaikutusta lintujen reitteihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista on valmistunut laaja selvitys.

FCG Suunnittelu ja Tekniikka seurasi 2014–2018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Simossa. Seurannassa oli 13 tuulipuistoa ja yhteensä yli 180 voimalaa.

Tutkimuksen mukaan rakennetut tuulivoimapuistot eivät ole katkaisseet lintujen muuttoreittejä edes niiden päämuuttoreiteillä Perämeren rannikkoalueella. Lintujen muuttoreiteissä on havaittu vähäisiä muutoksia lintujen kiertäessä tuulivoimapuistoja, jolloin muuttoreitit ovat tiivistyneet tuulivoimapuistojen ulkopuolelle ja joissain tapauksissa niiden väliselle alueelle. Muutoin lintujen muutto kulkee alueella samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuistojen rakentamista.

Seurantajakson aikana löydettiin ja ilmoitettiin yhteensä 48 tuulivoimalaan törmännyttä lintua. Määrä on tutkimuksen mukaan erittäin pieni, kun ottaa huomioon Perämeren rannikon kautta muuttavien lintujen valtavan määrän. Lajistossa korostuvat tuulivoimalan torniin törmänneet metsäkanalinnut (16 yksilöä), tuulivoimalan lapoihin törmänneet lokkilinnut (9) ja petolinnut (9).

Tuulivoimalan lapojen ulottuvilla kaartelevan linnun riski törmätä tuulivoimalaan kasvaa merkittävästi verrattuna tilanteeseen, jossa lintu lentää suoraviivaisesti tuulivoimalan ohi. Tämä korostuu etenkin kaartelevien lokkilintujen ja petolintujen kohdalla, mutta myös tervapääskyn kohdalla. Taitavana lentäjänä tunnetun tervapääskyn törmäystodennäköisyys on laskennallisesti hyvin pieni, mutta tutkimuksissa löydettiin neljä tuulivoimalaan törmännyttä tervapääskyä.

Merikotkalla on kirjattu runsaasti läheltä piti -tilanteita, ja sen on havaittu lentävän vahingoittumattomana tuulivoimalan pyörivien lapojen välistä. Tutkimusalueelta on tiedossa viisi tuulivoimaloihin törmännyttä merikotkaa.

Selvitysten perusteella lintujen törmäykset tuulivoimaloihin ovat jääneet selvästi vähäisemmiksi kuin hankkeiden suunnitteluvaiheissa on arvioitu. Todetut törmäykset ovat myös kohdistuneet etupäässä paikalliseen lajistoon, ei esimerkiksi muuttaviin hanhiin, joutseniin tai kurkiin, kuten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin aikaan on laskennallisten mallien perusteella arvioitu.

Vaikka tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen löytämiseen liittyy erilaisia epävarmuustekijöitä, tulosten perusteella on FCG:n mukaan selvää, että lintujen törmäykset tutkimusalueiden tuulivoimaloihin ovat harvinaisia lintujen liikkumisen kokonaislaajuuteen nähden.

Tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seuranta perustuu hankkeiden kaavoituksen yhteydessä hyväksyttyyn seurantaohjelmaan, jota alueiden tuulivoimatoimijat toteuttavat.