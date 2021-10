Tuuli repii videolla katteita irti Kremlin muurista

Kovat tuulet ovat iskeneet tänään voimalla Moskovaan eikä vahingoilta ole säästytty.

Osansa yli 20 metriä sekunnissa puhaltavista tuulista sai myös Kremlin ikoninen muuri Punaisella torilla.

Alta löytyvä video näyttää, kuinka tuulenpuuska repii irti Krelmin muurille pystyttetyjä rakennustelineitä ja katteita. Venäjän valtion media Sputnikin mukaan muurin ”hampaita” vaurioitui, mutta henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Venäjän hätätilaministeriö on antanut Moskovaan tuulivaroituksen. Puuskien on kerrottu kaataneen puita ja vahingoittaneen autoja.

Strong wind in Moscow blow off parts of roof at Kremlin's wall pic.twitter.com/mZKrmFFVjZ

— Liveuamap (@Liveuamap) October 22, 2021