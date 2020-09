Tuuletus ehkäisee koronaa yhtä tehokkaasti kuin maskit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkäri varoittaa ilmanvaihdon unohtuneen koronaohjeista.

Asiantuntijoiden mukaan sisätilojen voimakas tuuletus tulisi lisätä suosituksiin, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä.

Koulujen, työpaikkojen ja kauppojen kannalta ilmanvaihdon merkitys on aivan yhtä suuri kuin käsihygienialla, kasvomaskeilla ja turvaväleillä.

– Emme keskittyneet siihen tarpeeksi alkuvaiheessa. Kehotimme kaikkia pysymään kotona. Emme ajatelleet ihmisiä, jotka kerääntyvät julkisiin paikkoihin, Bostonin naistensairaalan lääkäri Abraar Karan sanoo Wall Street Journal -lehdelle.

Kevään jälkeen tehdyt tutkimukset ovat vahvistaneet epäilyjä, joiden mukaan koronavirus leviää ilman kautta pieninä aerosoleina. Viruspartikkelit voivat tartuttaa erityisesti sisätiloissa henkilöitä, jotka eivät ole lähikontaktissa sairastuneen kanssa.

Luokkahuoneen kaltaisten tilojen sisäilman tulisi vaihtua neljästä kuuteen kertaan tunnissa, jotta viruspartikkelien määrä pysyy riittävän vähäisenä. Keinoiksi suositellaan ikkunoiden ja ovien avaamista, tuulettimien käyttämistä ja ilmanpuhdistinten hankkimista.

Vastaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty monissa New Yorkin kauppakeskuksissa ja kuntosaleilla. Haasteena on, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ilmanvaihtoon liittyviä remontteja tulisi tehdä noin 36 000 koulussa.

Harvardin yliopiston tutkija Joseph Allenin mukaan tuuletusta koskevien suositusten ohittaminen olisi vastuutonta, sillä sen merkitystä tukeva tutkimusaineisto on yhä vahvempaa.

Aerosolitartunnoista on kertynyt lukuisia esimerkkejä maailmalta. Esimerkiksi Washingtonin osavaltiossa pidettyihin kuoroharjoituksiin osallistuneista 61 henkilöstä 53 sai koronatartunnan. Syyksi arvellaan tilan heikkoa ilmanvaihtoa.

2 new studies implicating aerosol transmission summarized well by @CIDRAP https://t.co/c1k8NssxWp pic.twitter.com/rMU5LayDm8 — Eric Topol (@EricTopol) September 1, 2020