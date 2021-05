Tuula Väätäinen: Lausunto on merkittävä askel kohti sote-uudistusta

Uudistus on SDP:n kansanedustajan mukaan Suomelle välttämätön.

Perustuslakivaliokunnan sotelausunto on ”merkittävä edistysaskel” kohti soteuudistuksen toteuttamista. Näin sanoo SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen, joka on itse eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen.

Perjantaina valmistuneessa ja yksimielisesti hyväksytyssä lausunnossa valiokunta toteaa, etteivät Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-esityksen perusratkaisut ole perustuslain kannalta ongelmallisia. Valiokunta vaatii kuitenkin esitykseen vielä korjauksia, jotta lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

SDP:n Väätäinen kuvailee soteuudistusta Suomelle ”välttämättömäksi”.

– Olen huojentunut, että saimme vietyä tämän prosessin maaliin. Valiokunnan kanta sote-uudistuksesta on yksimielinen. Kyseessä on merkittävä edistysaskel Suomen kannalta aivan välttämättömän uudistuksen maaliin saattamisessa. Uudistus on aikaisemmin juuttunut perustuslakivaliokuntaan puutteellisen lainvalmistelun takia. Tällä kertaa voin ilokseni todeta, että lainvalmistelu on ollut perustuslain mukaista. Suurta kiitosta on syytä antaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) sitkeästä työstä uudistuksen eteenpäin viemisessä.

Väätäisen mukaan valiokunta tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistarpeet. Uudistuksen edetessä myös korjaukset voivat olla tarpeen, hän sanoo.

– Valiokunta tunnistaa, että on olemassa perusoikeuksiin pohjautuvia painavia perusteita sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle ja niiden siirtämiselle kuntia suurempien toimijoiden hartioille. Suomessa terveydenhuollon alueelliset erot ovat päässeet kasvamaan aivan liian suuriksi. Ongelmia on palveluiden saatavuudessa sekä hoitoon pääsyssä. Tarvitsemme yksittäisiä kuntia suurempia hartioita varmistamaan, että suomalaiset saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti.

– Sote-uudistuksen edetessä on tärkeää seurata uudistuksen vaikutusta palveluiden toteutumiseen eri alueilla Suomessa ja tarkkailla rahoituksen riittävyyttä ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä, kertoo Väätäinen.