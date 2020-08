Tuula Haatainen: Nuorten työllistämiseen kaavaillaan palkkiota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työministerin mukaan työllisyystoimet ovat kokonaisuus, ja hallitus hakee tasapainoista ratkaisua.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mielestä tärkein työllisyystoimi on onnistuminen koronaviruksen torjunnassa.

Haataisen mukaan koronan myötä työttömyys on kohdistunut erityisesti naisvaltaisille aloille ja palveluihin. Hän on erityisen huolissaan siitä, että nuorten työttömyys on kaksinkertaistunut.

– Yksi vaihtoehto, jota tällä hetkellä pohdimme, on työllistämispalkkio työkokemusta vailla olevan tai vastavalmistuneen nuoren työllistämisen yhteydessä, Tuula Haatainen kertoi tiedotustilaisuudessa SDP:n kesäkokouksessa.

Tutkimustiedon mukaan talouskriiseillä on nuorten tulo-odotuksiin pitkäkestoisia vaikutuksia.

– Tästä syystä syrjäytymisen kehiä on nyt ehkäistävä ja työmahdollisuuksia pitää voida luoda nuorille. Vetoan myös työnantajiin, Haatainen sanoi.

Työllistämispalkkion kustannusvaikutus ei ole vielä selvillä.

Riihessä kasaan suurin osa työllisyystavoitteesta

Haatainen sanoi, että SDP kannattaa pohjoismaista työllisyysmallia.

Pohjoismainen malli muodostuu hänen mukaansa palkkatuetun työn merkittävästä lisäämisestä, yksilöllisten palveluiden vahvistaminen erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa sekä työnhaun velvoitteiden ja karenssijärjestelmien kokonaisuudistus.

– Näitä olen tuomassa budjettiriiheen, Haatainen kertoi.

Hänen mukaansa neuvotteluja työllisyystoimista käydään tällä hetkellä tiiviisti.

– Budjettiriihen yhteydessä me tulemme etsimään ne 30 000 varmennettua lisätyöllistä ja budjettiriihen yhteydessä hallitus voi myös päättää entistä suuremmasta työllisyystavoitteesta ja aikajänteestä, Haatainen sanoi.

Myöhemmin hän täsmensi, että hallitus tulee tekemään kaikkensa, että 30 000 lisätyöpaikan päätökset tullaan tekemään ja riihessä pyritään saamaan tästä kasaan mahdollisimman suuri osa.

– Niiltä osin, jos tätä 30 000 päätöstä ei vielä budjettiriihessä tule, niin niistä pitää sitten löytyä vähintään näkymä, Haatainen sanoi.

Antti Rinne: Kaikki virkamiesten ehdotukset katsottava läpi

SDP:n ensi viikonloppuna väistyvä puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, että hänestä on järkevää katsoa läpi kaikki valtiovarainministeriön virkamiesten viime viikolla ehdottamat työllisyystoimet ja ylipäätään keskusteluun tuodut, vakavasti pohditut esitykset.

– Meillä on sellainen tilanne, että 2035-2040 tämän maan työllisyysasteen pitää olla työikäisen väestön keskuudessa yli 80 prosenttia, jos aiotaan säilyttää nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio, Rinne sanoi.

Haatainen puolestaan sanoi, että valtiovarainministeriön työllisyyspaketti ei ole pohjaesitys, mutta kaikki siinä esitetyt keinot käydään läpi.

– Työllisyystoimet ovat kokonaisuus. Työmarkkinaosapuolet ovat tässä keskustelussa mukana. Me haemme ratkaisua, joka on tasapainoinen. Nämä kaikki ovat vielä auki ja näitä käydään riihessä läpi, Haatainen sanoi, kun häneltä kysyttiin, voisiko SDP kannattaa eläkeputken lakkauttamista.

