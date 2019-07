Tuula Haatainen: Ihmisoikeudet nähdään jopa taakkana

Eduskunnan varapuhemiehen mukaan ihmisoikeudet ovat peruuttamaton osa Suomen valtiosääntöä.

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haataisen (sd.) mukaan on tärkeä muistaa, että ihmisoikeudet ovat peruuttamaton osa Suomen valtiosääntöä. Haatainen puhui aiheesta valtioneuvoston kanslian seminaarissa Suomen satavuotisen hallitusmuodon kunniaksi.

Haataisen mukaan kysymys on nyt ajankohtainen, ”sillä niin täällä lähellä Euroopassa kuin muualla maailmassa näemme yhä enemmän esimerkkejä päinvastaisesta kehityksestä”.

– Yhteistyön sijaan on eristäydytty. Puheet ovat koventuneet. Jopa oikeusvaltiokehitys on joissakin maissa ottanut askelia taaksepäin. Monet itsestään selvät asiat on kyseenalaistettu, Haatainen sanoo tiedotteessaan.

Varapuhemies katsoo, että myös Suomessa ihmisoikeudet nähdään joissakin puheenvuoroissa taakkana.

– On alettu puhua jopa suomalaisuuden määritelmästä, geenien tasolta lähtien. Ihmismuisti on surullisen lyhyt. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara tiivisti tämän kaiken hyvin toteamalla, että kyse on sisäsiististä kiertoilmaisusta rotuopille. Suomen eduskuntaan tällaiset puheet eivät kuulu. Suomen kansalainen on Suomen kansalainen, kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

– Perustuslakimme kanta tähän kaikkeen on hyvin selkeä. Ihmisoikeudet ja ihmisarvo kuuluvat kaikille. Meidän on toimittava kansainvälisesti ja kansallisesti vääränlaisen kehityksen pysäyttämiseksi. Tämä on poliittinen mutta samalla myös oikeudellinen ohje, sillä ihmisoikeudet, rauha, yhteistyö ja oikeudenmukaisuus ovat peruuttamaton osa valtiosääntöämme.

Haataisen mukaan ”Suomen juuri alkanut EU-puheenjohtajakausi on paras tapa osoittaa myös ulospäin, että toimimme näiden arvojen mukaisesti”.

– Samalla onnistunut EU-puheenjohtajakausi on paras tapa kunnioittaa Suomen satavuotiasta hallitusmuotoa. Tämän tavoitteen takana uskon, että koko eduskunta voi seistä.