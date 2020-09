Tutkintaryhmä selvittämään koronatoimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvosto asetti riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia.

Ryhmä perustetaan Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) yhteyteen.

Kyseessä on turvallisuustutkintalain mukainen poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta. Tällainen tutkinta voi lain mukaan koskea erittäin vakavaa kuolemaan johtanutta tai yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta tai vakavasti vaurioittanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus.

– Olemme eläneet hyvin poikkeuksellista kevättä, jossa Covid 19 -epidemia on vaikuttanut koko yhteiskuntaamme ja meihin kaikkiin. Suomi on pärjännyt hyvin. Nyt kun tilanne alkaa rauhoittua, on syytä tarkastella tehtyjä päätöksiä. Tuntuu oikealta asettaa tämä työryhmä, jonka kautta saamme riippumattoman asiantuntija-arvion tämän monin tavoin poikkeuksellisen kriisin hoitamisessa tehdyistä toimenpiteistä ja niiden seurauksista, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Ministerin mukaan tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen.

Tutkintaryhmältä odotetaan suosituksia siitä, miten pandemian aikaisten kokemusten perusteella voidaan kehittää yhteiskunnan varautumista erittäin vakaviin tapahtumiin ja lieventää niiden seurauksia.

Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi, joten tutkinnassa ei käsitellä syyllisyys, vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä. Myöskään lääketieteellisen hoidon tarkastelu ei kuulu tutkinnan piiriin.

Tutkintaryhmä laatii julkisen tutkintaselostuksen, jonka se antaa valtioneuvostolle. Työ sisältää selvityksen tapahtuman kulusta ja siihen johtaneista tekijöistä sekä turvallisuussuosituksia viranomaisille ja muille toimijoille, jotta ne voivat kehittää varautumista ja yleistä turvallisuutta.

Tavoitteena on, että tutkinta valmistuu kesäkuussa 2021.

Tutkintaryhmää johtaa johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Ryhmän jäsenet ovat valtiotieteiden maisteri Elli Flén (viranomais- ja kansalaisviestintä), filosofian maisteri Ilona Hatakka (kansalaistoiminta, tutkinnan metodiikka), lääketieteen tohtori, professori Pentti Huovinen (tartuntataudit ja kansanterveys), psykologian tohtori, dosentti Sirkku Laapotti (ryhmäilmiöt, tutkinnan metodiikka), oikeustieteen tohtori, professori Jaakko Ossa (kriisi- ja valmiuslainsäädäntö), hallintotieteiden tohtori, professori Jari Stenvall (hallinnon varautuminen) sekä valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen (tutkinnan metodiikka).