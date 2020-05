Tutkinta laajenee valekuolleen irakilaisen tapauksessa

Poliisi epäilee, että vääriä tietoja on annettu myös Suomen oikeusviranomaisille.

Esitutkinta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n päätöstä koskevassa asiassa on laajentunut. Keskusrikospoliisi epäilee, että väärennettyjä asiakirjoja on toimitettu EIT:n lisäksi Helsingin hallinto-oikeudelle vuoden 2017 lopulla.

Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä väärennyksenä ja väärien tietojen toimittamisesta hallinto-oikeuteen epäillään useita henkilöitä.

Tutkinta on alkanut epäilystä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle on toimitettu väärää tietoa Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta irakilaisesta miehestä. Miehen kerrottiin kuolleen pian Irakiin palaamisensa jälkeen, mutta esitutkinnassa on selvinnyt, että kuolemaa koskevat asiakirjat ovat väärennettyjä ja että mies on elossa.

EIT antoi Suomelle langettavan päätöksen tapauksessa marraskuussa 2019. EIT-asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä väärennyksenä ja epäiltynä törkeänä petoksena.

EIT-asiaan liittyvistä epäillyistä rikoksista epäiltynä on kolme henkilöä, joista vuonna 1996 syntynyt nainen ja vuonna 1984 syntynyt mies ovat olleet vangittuina asiaan liittyen. Mies on edelleen vangittuna, nainen on vapautettu tutkintavankeudesta.

Yksi epäillyistä on vuonna 1971 syntynyt mies, joka oleskelee poliisin tietojen mukaan Irakissa.