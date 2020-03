Sanna Lauslahti: Tutkimustyö välineenä koronan voittamiseksi

Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihmiskuntaa kohtaavat aika ajoin uudet sairaudet, jotka tulevat yllättäen ja ilmoittamatta.

Elämme globaalissa ja verkottuneessa maailmassa, jossa ihmiset liikkuvat maasta toiseen ja maanosasta toiseen niin töissä kuin lomalla. Samalla monet sairaudet leviävät nopeasti yli maiden rajojen ja mantereiden. Esimerkkejä ovat kausi-influenssat, sikainfluenssa, SARS ja viimeisimpänä vitsauksena koronavirus.

Harmittavan koronaviruksesta tekee se, että siihen ei ole vielä parantavaa hoitoa eikä tautia ehkäisevää rokotetta. Kumpaakin tarvitaan nopeasti.

Uuden lääkkeen tai rokotteen nopea kehittäminen on lähtenyt rivakasti liikkeelle valtioiden, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja lääkkeitä kehittävien lääkeyhtiöiden yhteistyönä. Tutkimushankkeita on useita. Moni hanke saattaa karahtaa kiville, ja siksi niitä tarvitaan useita.

Lääketeollisuus on lähtenyt heti liikkeelle myös koronaviruksen voittamiseksi. Tutkimuspanosta on suunnattu tehostetusti niin ennaltaehkäisevien rokotteiden ja sairastuneiden hoitokeinojen kehittämiseen. Euroopan kattojärjestömme EFPIA on pyytänyt jäsenyrityksiään kaikilta osin etsimään keinoja yhteistyössä viranomaisten kanssa viruksen voittamiseksi.

Juuri näissä ihmiskunnan kiperissä tilanteissa korostuu lääketutkimuksen merkitys; tutkimustyötä tehdään jatkuvasti, jotta löydettäisiin ennaltaehkäiseviä rokotteita ja hoitoja niihin sairauksiin, joihin parannuskeinoa ei vielä ole.

Harva tulee ajatelleeksi, mikä merkitys lääkkeillä on yhteiskunnallemme ja terveydenhuollollemme ennen kuin olemme kasvokkain koronaviruksen kaltaisen vastustajan kanssa tai itse sairastumme tai läheinen sairastuu vakavaan sairauteen. Lukuisia sairauksia on vielä voittamatta.

Sairauksien voittamiseksi tutkiva lääketeollisuus investoi tutkimukseen ja innovaatioihin vuonna 2018 huikaisevat 36,5 miljardia euroa pelkästään Euroopassa. Moni lääkeyritys käyttää liikevaihdostaan jopa 25% tutkimukseen ja uusien hoitojen kehittämiseen. Lääketeollisuuden globaalit investoinnit ovat 179 miljardia dollaria.

Suomella voisi olla näissä taisteluissa myös annettavaa, mutta se edellyttää sitä, että lääketieteellinen tutkimustoiminta on mukana vahvasti Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen agendalla. Sairauksien parannuskeinojen löytämiseksi tulee olla vahvat tutkimusinfrastruktuurit ja tutkijoita, joilla on mahdollisuus paneutua tutkimustyöhön.

Meidän kaikkien yhteinen tavoite on löytää keinoja, joilla voidaan välttää tulevaisuudessa sairastuminen Korona-virukseen sekä myös vaikuttavimmat hoidot, jotta turhat ihmishenkien menetykset voidaan välttää. Jokainen elämä on arvokas, ja sen eteen teemme töitä lepäämättä.

Sanna Lauslahti Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.