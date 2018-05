Tutkimus: Viagrasta voi olla apua syöpähoidoissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Flunssarokotteen ja potenssilääkkeen yhdistelmä näyttää tuoreen tutkimuksen mukaan estävän syövän leviämistä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan potenssilääkkeen ja flunssarokotteen yhdistelmä saattaa estää syöpäkasvuston leviämistä uudelleen leikkauksen jälkeen, kertoo The Independent. Menetelmän tarkoituksena on auttaa elimistöä tappamaan jäljelle jääneet syöpäsolut.

”Leikkaus on hyvin tehokas tapa poistaa kiinteät kasvaimet. Kuitenkin, olemme nyt ymmärtäneet, että valitettavasti leikkaus voi myös heikentää immuunijärjestelmää siten, että jäljelle jääneiden syöpäsolujen on helpompi jäädä henkiin ja levitä muihin elimiin”, sanoo Ottawan sairaalan johtava syöpätutkija ja Ottawan yliopiston apulaisprofessori Rebecca Auer.

Toistaiseksi menetelmää on tutkittu vain hiirillä, mutta tulokset ovat lupaavia. Etäpesäkkeiden määrä laski tutkijoiden mukaan jopa 90 prosenttia. Ottawan sairaala onkin jo käynnistämässä ensimmäistä ihmisillä tehtävää kliinistä koetta, jossa on mukana 24 syöpäleikkauspotilasta. Tarkoituksena on tutkia, kuinka potenssilääkkeet Cialis ja Viagra yhdessä flunssarokotteen kanssa vaikuttavat annettuna ennen ja jälkeen leikkausta.

”Olemme erittäin innoissamme tästä tutkimuksesta, sillä se antaa ymmärtää kahden turvallisen ja edullisen hoitomuodon saattavan ratkaista ison ongelman syövässä. Jos tämä varmistuu kliinisissä kokeissa, tästä voi tulla ensimmäinen hoitomuoto syöpäleikkauksen aiheuttamiin immuniteettijärjestelmän ongelmiin”, Auer sanoo.