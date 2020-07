Tutkimus: USA:n korona voi olla aiempaa tarttuvampi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi versio ei tee tartunnan saaneista aiempaa sairaampia.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa leviää tällä hetkellä koronaviruksen mutaatio, joka on tarttuvampi kuin Kiinan Wuhanissa todettu alkuperäinen koronavirustyyppi. Asiasta uutisoi CNN.

The Journal Cellissä julkaistun tutkimuksen mukaan uusi G614 on jopa 3-9 kertaa tarttuvampi kuin alkuperäinen D614. G614 on jo lähes kokonaan korvannut aiemmin Wuhanista levinneen viruksen.

Tutkimuksen mukaan uusi mutaatio ei vaikuta kuolleisuuteen eikä siihen, kuinka suuri osuus sairastuneista kärsii taudin vakavan muodon.

– Globaali jäljitysdata osoittaa, että G614-mutaatio on levinnyt nopeammin kuin D614, raportissa todetaan.

– Tulkitsemme tämän tarkoittavan, että virus on todennäköisesti aiempaa tartuttavampi.

Tutkimuksessa oli mukana tutkijoita Los Alamosin kansallisesta laboratoriosta New Mexicosta, Duken yliopistosta Pohjois-Carolinasta ja Sheffieldin yliopiston Covid-19-genomiikkaan erikoistunut ryhmä Britanniasta.

Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ihmisiltä otettiin tutkimusta varten näytteitä. Koronavirusepidemian paikallisiksi polttopisteiksi kuvatuissa Walesissa, Nottinghamissa ja Washingtonissa uusi mutaatio muuttui hallitsevaksi ja syrjäytti aiemman lähes heti.

– Nämä havainnot viittaavat siihen, että viruksen uudempi muoto voi levitä vielä helpommin kuin alkuperäinen muoto. Vahvistetaanko lopputulos lopulta vai ei, se korostaa jo opittujen tapojen arvoa: maskien käyttämistä ja sosiaalisen etäisyyden ylläpitämistä, tutkimusta johtanut Bette Korber kertoo.

Poikkeuksia kuitenkin löytyy. Esimerkiksi Islannissa ei tavattu tutkimuksessa lainkaan uutta koronaviruksen mutaatiota, vaan pelkästään Wuhanista alkunsa saanutta D614-virusta.