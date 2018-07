SDP suosituin hallitukseen, kokoomus ja vihreät kakkosena

Keskustan ja kokoomuksen tukijat toivovat hallitusta, jossa siniset korvattaisiin SDP:llä, RKP:llä tai kristillisdemokraateilla.

SDP olisi suosituin puolue maan hallitukseen. Näin katsoo 45 prosenttia suomalaisista. Asia käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Kokoomus (37 prosenttia), vihreät (37 prosenttia) ja keskusta (36 prosenttia) ovat seuraavina mitattaessa suosiota maan hallitukseen.

Neljännes toivoo RKP:tä (25 prosenttia) ja vasemmistoliittoa (24 prosenttia) maan hallitukseen.

Vajaa viidesosa kelpuuttaisi kristillisdemokraatit (18 prosenttia) hallitukseen. Perussuomalaisten (13 prosenttia) ja sinisten (11 prosenttia) suosio jää reiluun kymmenesosaan.

Viimeisen viiden vuoden aikana (2014–18) keskustaa hallitukseen toivovien määrä on vaihdellut 35–60 prosentin välillä, SDP:n 43-51 prosentin, kokoomuksen 34-46 prosentin, vihreiden 27-37 prosentin, perussuomalaisten 13-30 prosentin, RKP:n 19-25 prosentin, vasemmistoliiton 22-24 prosentin, kristillisdemokraattien 12-18 prosentin.

Vihreillä ja kristillisdemokraateilla on ollut nouseva suosio, perussuomalaisilla ja keskustalla aleneva. Muiden puolueiden suosio on ollut joko vakaa tai sahannut. SDP:n ykkössija on vahvistunut suosion pysyessä ennallaan, kun samaan aikaan kilpailijoiden on vähentynyt.

Keskustan ja kokoomuksen tukijat toivovat hallitusta, jossa siniset korvattaisiin SDP:llä, RKP:llä tai kristillisdemokraateilla.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton tukijat kannattavat punavihreää hallitusta.

Perussuomalaisten kannattajille eivät kelpaa mitkään puolueet lukuun ottamatta omaa puoluetta.

Keskustan ja kokoomuksen kannattajista aiempaa pienempi osa kaipaisi toista osapuolta hallitukseen. SDP:n suosio hallituspuolueena on lisääntynyt keskustan keskuudessa. Kokoomuksen kannattajat vilkuilevat aiempaa vähemmän SDP:n suuntaan.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7.6 2018. Haastatteluja tehtiin 1004.