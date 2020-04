Tutkimus: Oireisten testaaminen ei riitä hoivakodeissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijat suosittelevat, että hoivakodeissa tulisi aina käyttää kasvomaskeja.

Maailman arvostetuimpiin lääketieteen lehtiin lukeutuvassa The New England Journal of Medicinessa (Njem) perjantaina julkaistu tutkimus suosittaa hoivakoteja testaamaan oireettomia asukkaita koronaviruksen varalta.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan pelkästään asukkaiden oireisiin perustuvat toimenpiteet eivät riitä estämään koronaviruksen leviämistä vanhusten hoivakodeissa.

Tutkimuksen mukaan hoitokotien tulisi pandemian aikana tehdä toimia proaktiivisesti koronaviruksen leviämisen estääkseen.

– Näihin toimiin kuuluvat vierailijoiden ja ei-välttämättömän henkilöstön käynnin rajoittaminen, laaja kasvomaskien käyttövaatimus kaikelle henkilökunnalle kiinteistössä ollessaan ja henkilökunnan tarkka testaaminen, tutkimuksessa suositetaan.

– Jos laitoksessa todetaan koronatartunta, tulisi jatkotartuntojen estämiseksi aloittaa myös muita toimenpiteitä. Näihin lukeutuu henkilöstön suositeltujen henkilösuojainten käyttö kaikkien asukkaiden kanssa oireista riippumatta, sikäli kun suojaimia on saatavilla, tutkijat toteavat.

Koronavirus on hoivakotien asukkaille hengenvaarallinen

Maailmalla on viime aikoina uutisoitu lukuisista tapauksista, joissa koronavirus on aiheuttanut useita kuolemia hoivakoteihin päästessään.

Suomessa Kiuruvedellä sijaitsevassa Attendon Kalliosydämen hoivakodissa 26:sta asukkaasta koronaan on kuollut 12. Korona pääsi hoivakotiin uuden asukkaan mukana.

Myös Njem:n tutkimuksen kohteena olleessa yhdysvaltalaisessa hoivakodissa oli huhtikuun alkuun mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 15 asukasta. Lisäksi 11 oli päätynyt sairaalahoitoon. Kaikkiaan hoivakodissa oli 89 asukasta.

Kun kaikki tutkimuksessa tarkastellun hoivakodin asukkaat testattiin 23 vuorokautta ensimmäisen tartunnan jälkeen, oli koronavirusttartunta jo 64 prosentilla asukkaista, vaikka varotoimet oli aloitettu varhain. Lisäksi koronatartunta diagnosoitiin 19 prosentilta henkilökuntaa.

Positiivisen tuloksen saaneista asukkaista 56 prosenttia oli ollut testihetkellä oireettomia.

Tutkijoiden mukaan koronavirus levisi hoivakodissa nopeasti ja oireettomat asukkaat todennäköisesti liittyivät nopeaan leviämiseen.

Tutkijoiden mukaan pelkkä oireisten testaaminen ei riitä infektion hillitsemiseen.

– Oireisiin perustuva infektiontorjuntastrategia ei ollut riittävä estämään koronavirustartuntoja sen jälkeen, kun koronavirus pääsi hoivakotiin, tutkijat pohtivat.