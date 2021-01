Tutkimus: Maa on kuumin 12000 vuoteen

Tutkijoiden mukaan ihmisen toimista seurannut ilmastonmuutos on vienyt maailman ”tuntemattomille vesille”.

Maapallo on nyt kuumempi kuin mitä se on ollut ainakin 12 000 vuoteen, kertoo tuore tutkimus The Guardianin mukaan. Alunperin tutkimus on julkaistu Nature-lehdessä.

Tutkijat analysoivat meren pintalämpötiloja. Ilmastomallit ovat osoittaneet jatkuvaa lämpenemistä siitä lähtien, kun viimeinen jääkausi päättyi 12 000 vuotta sitten ja holoseenikausi alkoi. Tutkijoiden mukaan fossiilisista säiliöistä saadut lämpötila-arviot osoittivat lämpenemishuipun 6 000 vuotta sitten ja sitten jäähtymisen, kunnes teollisen vallankumouksen seurauksena hiilidioksidipäästöt nousivat voimakkaasti.

– Tämä tarkoittaa, että moderni, ihmisen aiheuttama ilmaston lämpenemisaika kiihdyttää globaalin lämpötilan pitkäaikaista nousua, mikä tekee nykyään täysin tuntemattoman alueen. Se muuttaa lähtötilannetta ja korostaa, kuinka kriittistä on suhtautua tilanteeseen vakavasti, tutkimusta johtanut Samantha Bova Rutgersin yliopistolta sanoo.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittivat, että ihmisen toimista seurannut ilmastonmuutos on vienyt maailman ”tuntemattomille vesille”.

Suomessa tutkimuksesta kertoi ensin Ilta-Sanomat.