Lihaisa ruokavalio voi viedä ennenaikaiseen hautaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paljon lihaa ja eläinperäisiä proteiineja syövät suomalaismiehet näyttäisivät kuolevan muita nuorempina.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan olennaista on myös se, miten paljon ruokavaliossa on kasviperäisiä proteiineja.

Tulokset perustuvat Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimukseen, jossa ruokavaliot ja elintavat selvitettiin 2 600 itäsuomalaiselta 42–60-vuotiaalta mieheltä. Miehiä seurattiin keskimäärin 22 vuotta, ja tuona aikana heistä 1 200 menehtyi.

Riski menehtyä seurannan aikana oli noin viidenneksen suurempi miehillä, joiden ruokavalion proteiinit tulivat melkein pelkästään lihasta. Yhteys oli voimakkaimmillaan, kun lihaa söi yli 200 grammaa päivässä. Vertailukohtana olivat miehet, joiden ruokavaliossa oli tasapuolisemmin kasvisperäisiä ja eläinperäisiä proteiineja.

Kalan tai kananmunien syöminen ei vaikuttanut kuolleisuuteen.

Tutkijat saivat myös viitteitä suurten proteiinimäärien haitallisuudesta, mutta tämä havaittiin vain miehillä, jotka sairastivat jo valmiiksi diabetesta, syöpää tai sydän- ja verisuonitauteja.

Runsas lihansyönti on yhdistetty terveysongelmiin monissa tutkimuksissa aiemminkin. Punaisen lihan ja varsinkin teollisesti prosessoidun makkaran ja leikkeleiden runsas syöminen voi altistaa muun muassa diabetekselle, aivoverenkierron häiriöille ja sydänoireille.

Osittain yhteydet selittynevät itse lihalla ja sen sisältämällä rasvalla, mutta monissa lihatuotteissa on myös paljon suolaa, mikä lisää terveysriskejä. Myös ruoan valmistustavalla on väliä. Grillattu ja paahdettu punainen liha on epäterveellisintä.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.