Koronan voi saada kuudessa eri muodossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eri tautityyppiin sairastuneiden todennäköisyys päätyä hengityskoneeseen vaihtelee.

Koronaan sairastuneiden oireet voidaan oireiden perusteella kuuteen eri kategoriaan, ilmenee King’s College Londonissa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkijat arvioivat tutkimuksessaan yli 1 600:n Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa koronaan sairastuneen jäjityssovellukseen ilmoittamia tietoja. Oireet ja jokainen tautityyppi ennustavat tutkijoiden mukaan sitä, kuinka todennäköistä potilaalla on päätyä hengityskoneeseen.

Tutkijoiden mukaan tautityypit ovat seuraavat:

1. Flunssan kaltaiset oireet ilman kuumetta: Päänsärky, hajuaistin menetys, lihaskivut, yskä, kurkkukipu, rintakipu, ei kuumetta

2. Flunssan kaltaiset oireet, kuumetta: Päänsärky, hajuaistin menetys, yskä, kurkkukipu, äänen käheys, kuume, ruokahaluttomuus

3. Ruuansulatuksellinen korona: Päänsärky, hajuaistin menetys, ruokahalun menetys, ripuli, kurkkukipu, rintakipu, ei yskää

4. Vakavan taudin ensimmäinen aste, väsymyksen oireilla: Päänsärky, hajuaistin menetys, yskä, kuume, äänen käheys, rintakipu, väsymys.

5. Vakavan taudin toinen aste, sekavuusoireilla: Päänsärky, hajuaistin menetys, ruokahalun menetys, yskä, kuume, äänen käheys, kurkkukipu, rintakipu, väsymys, sekavuus, lihaskivut.

6. Vakavan taudin kolmas aste, vatsaoireet, vaikeuksia hengittää: Päänsärky, hajuaistin menetys, ruokahalun menetys, yskä, kuume, äänen käheys, kurkkukipu, rintakipu, väsymys, sekavuus, lihaskivut, hengenahdistus, ripuli, vatsakivut.

Tautityyppiin yksi kuuluneilla potilailla on tutkimuksen mukaan 1,5 prosentin mahdollisuus päätyä hengityskoneeseen. Tautityyppien kaksi ja kolme kohdalla todennäköisyydet ovat 4,4 prosenttia ja 3,3 prosenttia.

Vakavien tautityyppien kohdalla riski kasvaa. Vakavan taudinmuodon ensimmäisellä asteella todennäköisyys päätyä hengityskoneeseen on 8,6 prosenttia. Sekavuusoireisella todennäköisyys on 10 prosenttia.

– Sekavuusoireisessa taudinmuodossa et tiedä missä olet tai missä asut, oletko sairaalassa vai et tai ketä sukulaisesi ovat. Se on hyvin pelottavaa, St. Josephin yliopistosairaalan lääketieteen johtaja tohtori Bob Lahita selittää CBS Newsille.

Kuudennen tautityypin eli vakavan taudin kolmannen muodon saaneilla hengityskoneeseen päätymisen todennäköisyys on 20 prosenttia.

– Vakavan taudin kolmannen muodon saaneet ovat niitä, jotka päätyvät hengityskoneeseen, ja sitten on täpärää, paranevatko he taudista täysin.