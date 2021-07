Tutkijoiden skenaario: Suuri osa rokottamattomista saa tartunnan syksyllä

Epidemian taklaamiseksi suositellaan nopeita ja tehokkaita rajoituksia.

Suuri osa rokottamattomista tulee todennäköisesti saamaan tartunnan syksyllä. Arvio käy ilmi arvostetun Lancet Regional health – Europen verkkojulkaisussa julkaistusta artikkelista, joka käsittelee yhteiskuntien oikea-aikaista avaamista.

– Vaikka yli 12-vuotiaiden lasten rokotukset olisi saatu syksyyn mennessä jo aloitettua, voi taudin ilmaantuvuus olla muissa rokottamattomissa ryhmissä verrattain korkea, tulevaa syksyä arvioidaan.

Suomesta artikkelin valmisteluun osallistunut solubiologi ja neurotieteilijä Pirta Hotulainen kertoo, että hänelle itselleen deltavariantin korkea leviämispotentiaali on tullut yllätyksenä, mikä vaikuttaa esimerkiksi laumasuojan muodostumiseen. Hänen mukaansa on mahdollista, ”ettemme saavuta laumasuojaa ollenkaan”.

– Mitä korkeammaksi saamme rokotekattavuuden, sitä parempi. Itse odottaisin, että mahdollisimman moni, myös yli 12-vuotiaat lapset, saadaan rokotettua ennen kuin luovutaan rajoitteista. Rokottaminen on tärkeää, sillä rokotus suojaa rokotettua taudin vakavalta muodolta ja yleisellä tasolla rokotteet merkitsevästi vähentävät COVID19-sairaudesta muodostuvaa harmia, Hotulainen sanoo.

A look into the future of the COVID-19 pandemic in Europe: an expert consultation -artikkelin valmisteluun osallistui 32 eri COVID-19 asiantuntijalta ympäri Eurooppaa. He uskovat, että rajoitukset ja muut terveysturvallisuustoimenpiteet tulevat jatkumaan rokotusten rinnalla vielä pitkään.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että rokotteet eivät yksin riitä estämään viruksen kiertoa. Siksi nyt käytössä olevia toimia ei tule unohtaa. On edelleen tärkeää seurata tartuntojen määrää, ja jos tartuntamäärät nousevat (kuten juuri nyt Suomessa tapahtuu), on rajoitteita lisättävä heti, raportin suomenkielisessä lyhennelmässä todetaan.

– Mitä nopeammin rajoitteet otetaan käyttöön, sitä tehokkaampia ne ovat ja sitä nopeammin niistä voidaan taas luopua. Mitä tehokkaampia toimet ovat, sitä paremmin kansalaiset ne myös hyväksyvät. Kun kaikki halukkaat, myös lapset, on rokotettu, tulee tilannetta seurata ja jos sairastumisten taso pysyy hyväksyttävällä tasolla, voidaan muista toimista luopua.

Uusien koronatartuntojen todetaan olevan Suomessa jyrkässä nousussa. Rajoitteiden vähentämisen varoitetaan johtavan vahingollisiin seurauksiin erityisesti pitkän koronan vuoksi.

– Rajoitteiden vähentäminen ja poistaminen liian aikaisin nostaa riskiä neljännen vahingollisen aallon syntymiseen. Suomessa olemme tässä pisteessä juuri nyt. Arviolta vähintään 10%:lle COVID-19 :n sairastaneista kehittyy pitkittyneitä oireita eli long covid, minkä inhimillinen ja kansantaloudellinen lasku voi muodostua huomattavaksi, raportin lyhennelmässä todetaan.