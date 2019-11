Tutkijat varoittavat lähes kaiken ruoan olevan… liian hyvää

Tutkimuksen mukaan yllättävän suuri osa elintarvikkeista on suunniteltu tarkoituksella ”hypermaittavaksi/hypermaukkaaksi” tai ”hyperpalkitsevaksi” (hyper-palatable).

Tiettyjen ainesosien yhdistelmä aktivoi tahdosta riippumatonta ruokahalua tavalla, joka voi helposti johtaa ylensyöntiin päinvastaisista ponnisteluista huolimatta.

– Ainesosien yhdistelmä luo keinotekoisesti kohotetun makukokemuksen, joka on suurempi kuin millään osalla olisi yksinään, Kansasin yliopiston tutkijat toteavat Obesity-lehdessä.

Hyperpalkitsevia yhdistelmiä saa aikaan esimerkiksi rasvalla ja suolalla (nakkisämpylät ja pekoni), rasvalla ja sokerilla (kakut, jäätelö, leivokset) sekä hiilihydraateilla ja suolalla (pretzelit ja popcorn).

Tutkimuksessa vertailtiin yli 7700 elintarviketuotetta, jotka oli listattu Yhdysvaltain maatalousviraston tietokantaan. Tuotteista jopa 62 prosenttia oli hyperpalkitsevia.

Kategoriaan kuului yllättäen jopa 49 prosenttia niistä tuotteista, joiden kerrottiin olevan vähärasvaisia, vähäsuolaisia tai vähäsokerisia. Toisin sanoen lähes puolet ”terveellisinä” mainostetuista tuotteista oli suunniteltu tahallaan koukuttaviksi.

Tutkija Tera Fazzinon mukaan hyperpalkitsevan ruoan kategoriasta voisi olla hyötyä kansanterveyden kannalta. Kuluttajat voisivat välttää kyseisiä tuotteita sen sijaan, että ruokavaliosta pyrittäisiin poistamaan kaikki jälkiruoka tai esimerkiksi perunalastut.

– Tarvitsemme lisää tutkimusaineistoa. Mutta jos voidaan osoittaa, että nämä ruoat ovat erityisen ongelmallisia yhteiskunnalle, niin mielestäni ”tämä on hyperpalkitsevaa”-varoitustarra olisi perusteltu, Fazzino toteaa tiedotteessa.

