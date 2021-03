Tutkijoiden ilmiriita: Pitääkö tukahduttaa rokotteista huolimatta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britanniaa on kehotettu noudattamaan Uuden-Seelannin esimerkkiä koronaviruksen eliminoinnissa.

Britannian epidemiatilanteen kehitys on johtanut harvinaiseen riitelyyn maan tiedeyhteisössä.

Mail on Sunday -lehti kertoo ”sotatilasta”, jonka myötä korkea-arvoisia epidemiologeja on syytetty kollegoiden mustamaalaamisesta ja kiusaamisesta. Erimielisyyksiä on käyty läpi ajoittain hyvinkin julkisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Taustalla on maan nopeasti kohentunut koronatilanne, jonka myötä yhteiskuntaa on määrä avata asteittain kesään mennessä. Hallituksen johtava tiedeneuvonantaja, professori Chris Whitty uskoo suunnitelman onnistuvan, vaikka rajoitusten purkaminen voi lisätä tartuntojen määrää ainakin hetkellisesti.

Vauhdikkaasti edenneen rokotushankkeen vuoksi jo noin 29 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Niiden uskotaan pitävän sairaalahoidon tarpeen ja kuolemantapaukset hyvin vähäisinä, vaikka virus pääsisi aiheuttamaan lisää oireettomia tai lieviä tautitapauksia.

Pääministeri Boris Johnsonia on painostettu jopa vauhdittamaan rajoitusten purkamista, sillä maassa on vahvistettu viime päivinä enää noin 6000 uutta Covid-19-tapausta. Infektioita oli tammikuun alun huippuna lähes 70 000 päivässä.

Viruksen tukahduttamista eli niin sanottua Zero Covid -strategiaa tukevan linjan kerrotaan saaneen viime aikoina yhä vankempaa kannatusta. Sen kannattajat ovat viitanneet Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Etelä-Koreaan, Taiwaniin ja Kiinaan, joiden yhteiskunnat pystyvät toimimaan lähes normaalisti koronaviruksen eliminoinnin vuoksi.

Strategiaa kannattavat tutkijat pitäisivät rajoitustoimet voimassa, kunnes tartunnat olisi saatu painettua rokotteiden tukemana lähes nolliin. Hallituksen suunnitelman varoitetaan johtavan pahimmillaan viruksen nopeaan leviämiseen ja tuhoisaan kolmanteen epidemia-aaltoon.

Professori Mark Woolhousen mukaan tukahduttaminen tulisi erittäin kalliiksi ja vaatisi pitkän sulkutilan. Hän huomautti Skotlannin alueparlamentin kuulemisessa, ettei tavoite ole ollut lähellä epidemian missään vaiheessa.

– Uuden-Seelannin tilanteeseen pääseminen ei näytä mahdolliselta. Menetimme sen tilaisuuden viime vuoden helmikuussa, Woolhouse sanoi.