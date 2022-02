Tutkijat varoittavat koronaviruksen aiheuttamista neurologisista häiriöstä

Vaikka koronavirusta pidetään ensisijaisesti hengitystieinfektiona, akuutin taudin aikana ilmenee myös lukemattomia neurologisia komplikaatioita, kertoo Science-lehti.

Näitä komplikaatioita ovat esimerkiksi sekavuus, aivohalvaus ja erilaiset hermostolliset häiriöt.

Lisäksi taudin sairastaneella voi ilmetä vielä kuukausia tartunnan jälkeen keskittymiskyvyn heikkenemistä, päänsärkyä, masennusta ja aistihäiriöitä osana niin kutsuttua ”Long Covidia”.

– Jopa nuoret, jotka ovat sairastaneet varsinaisen koronataudin lievänä, voivat myöhemmin kärsiä erilaisista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijoiden mukaan on toistaiseksi epävarmaa, kehittyykö odottamattomia neurologisia seurauksia vielä vuosia ensimmäisen tartunnan jälkeen.

– Miljoonat ihmiset kärsivät hermoston komplikaatioista, jotka aiheuttavat haasteita kuntoutukselle ja toipumiselle sekä toimintakyvyn menetyksestä johtuvia häiriöitä, tutkijat kirjoittavat.

Isossa-Britanniassa sairaalapotilailla tehdyssä tutkimuksessa yleisimmiksi neurologisiksi sairauksiksi tunnistettiin muun muassa hajuaistin puute, aivohalvaus ja aivotulehdus.

A new #SciencePerspective discusses the neurological symptoms that accompany #COVID19 and the possible mechanisms that cause them.

Read more ➡ https://t.co/WKZpnWlbNc pic.twitter.com/Ma0gB6ZfAm

— Science Magazine (@ScienceMagazine) January 30, 2022